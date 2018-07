Un hommage aux Colocs émouvant qui célébrait la vie

L’hommage aux Colocs du Cirque du Soleil, mercredi soir, a ému les proches du défunt chanteur «Dédé» Fortin qui décrivent le spectacle comme une célébration de la vie.

L’ex-batteur des Colocs, Jimmy Bourgoing, a été impressionné et touché par le spectacle du Cirque du Soleil qui rendait hommage au groupe, lors de la première présentée hier soir à l’Amphithéâtre de Trois-Rivières.

Selon lui, le spectacle représentait l’âme du défunt chanteur, André «Dédé Fortin» qu’il considère comme le «général de cœur» des Colocs.

«Tout le long de ce spectacle, j’ai senti «Dédé» qui célébrait la vie parce que c’est ça qu’il faisait «Dédé», malgré son départ triste», commente le seul ex-membre du groupe présent.

M. Bourguoin a été particulièrement ému par le numéro de «Dehors novembre». Il s’agit de sa dernière création avec le regretté chanteur, qui a écrit les paroles et lui, la musique.

L’homme de 56 ans est heureux que le Cirque du Soleil ait utilisé le matériel original des chansons du groupe, qui ont dû être rallongées selon la durée des numéros des acrobates, dont il salue le courage.

«Je suis certain que «Dédé» aurait adoré ça. (...) Il adorait l’art du cirque», ajoute-t-il.

Joyeux et triste

Le frère de «Dédé», Réal Fortin, dit également un «gros bravo» à l’équipe pour son spectacle à la fois joyeux et triste.

«Ça m’a impressionné d’un bout à l’autre», exprime-t-il.

M. Fortin entendait bien la voix de son défunt frère et les paroles souvent profondes des chansons, qui lui faisaient rejaillir des souvenirs.

Durant le processus de création, M. Bourgoing a d’ailleurs expliqué à l’équipe du Cirque l’histoire derrière chaque pièce des Colocs.

«Dédé n’écrivait pas des chansons de fiction, c’était pratiquement juste des trucs qu’il vivait», spécifie-t-il.

Le spectacle a été chaleureusement applaudi par la foule, qui comptait plusieurs vedettes québécoises enchantées d’assister à la première représentation.

«Juste une p’tite nuite» reprend les grands succès des Colocs dans un feu roulant d’acrobaties et de chorégraphies, avec une signature éclatée et colorée. Les disciplines de cirque sont variées et mettent à l’honneur le jonglage, les cerceaux de feu, la corde à danser, la danse urbaine, les sauts en hauteur, etc.

Les artistes sont souvent nombreux et déchaînés sur scène, comme durant les pièces «Julie» et «La rue principale».

Toutefois, le spectacle réserve des moments plus intimes avec des solos qui contrastent par leur lenteur et leur profondeur. C’est notamment le cas du numéro «Le répondeur», qui s’est avéré le cœur de cœur de plusieurs spectateurs.