Un proprio de dépanneur et un ado se battent

Une chicane entre le propriétaire d’un dépanneur et un jeune soupçonné d’avoir déjà fait du vol à l’étalage dans le magasin a dégénéré en bagarre.

Sur les bandes vidéo des caméras de surveillance du dépanneur Marché du quartier, à La Pocatière, que «Le Journal» a pu visionner, on voit le jeune s’en prendre physiquement au propriétaire le 12 juillet en le poussant, après que ce dernier lui eut demandé de s’en aller.

«Le jeune était barré au dépanneur, car on l’avait vu voler quelques fois sur nos caméras de surveillance», a dit le propriétaire du dépanneur, Serge Dumas.

Selon lui, le mineur en question collaborait habituellement lorsqu’il lui demandait de s’en aller. C’est pourquoi il n’avait jamais déposé de plainte à la police.

Après avoir été poussé, Serge Dumas a tenté de repousser le jeune vers la sortie avec ses bras et l’a fait tomber par terre. Le mineur s’est relevé et a tenté de lui donner des coups de poing.

La caissière du dépanneur a contacté rapidement le 911 quand l’escarmouche a commencé.

«Ç’a dégénéré. Des coups ont été portés de part et d’autre», a dit le propriétaire.

L’altercation s’est terminée lorsque M. Dumas a réussi à maintenir le jeune au sol.

Ambulance

On a ensuite pu voir le jeune, maintenant rendu dans le stationnement, tenter de retourner à l’intérieur, même si au moins un adulte a essayé de l’en dissuader.

Environ 20 minutes plus tard, une ambulance s’est arrêtée dans la rue face au stationnement.

«Le Journal» n’a pas pu savoir si le jeune avait été blessé à la suite de l’incident et n’a pu entrer en contact avec lui.

Arrestation

«Les policiers ne sont jamais venus au dépanneur. Je les ai vus s’arrêter en face après 30 minutes et ils m’ont appelé trois heures plus tard pour me dire que j’étais en état d’arrestation pour voies de fait et on m’a demandé de me présenter au poste [de police]», a raconté Serge Dumas.

Un témoin de la scène, François Gendron, est arrivé durant la bataille. Il est resté de longues minutes sur place sans voir de policiers.

«Pourquoi est-ce que ç’a pris des citoyens pour mettre fin à cela?» se questionne-t-il.

M. Dumas pourrait faire face à des accusations de voies de fait, mais prévoit se défendre avec ses bandes vidéo, s’il le faut. Le propriétaire a aussi porté plainte contre le jeune mineur. Il se questionne sur la rapidité d’intervention des policiers.