Avenged Sevenfold absent d'Heavy Montréal

evenko annonce qu'Avenged Sevenfold ne participera finalement pas à l'édition 2018 de Heavy Montréal.

Le plan B est toutefois de taille: nul autre que Limp Bizkit sortira des boules à mites pour les remplacer!

«En silence»

Dans un communiqué relayé par evenko, le chanteur d'Avenged Sevenfold, M. Shadows, fait valoir qu'il souffre d'une infection virale qui vient de le remettre K.O.

«Après une semaine à prendre des stéroïdes, l’enflure a diminué assez pour voir quelle était la cause du problème. Une cloque de sang s’est formée sur mes cordes vocales et les empêche de vibrer convenablement. Bref, je ne peux pas chanter du tout en ce moment, et plus j’essaie de le faire, plus de dommage est fait».

Plus loin, il note qu'on lui recommande une pause de trois mois pour guérir. D'où l'annulation des prochains concerts du groupe.

«En silence», signe M. avant, toutefois d'indiquer que «nous avons quelques choses qui s’en viennent bientôt qui devraient être amusantes, alors nous espérons que vous serez à l’affût pour ces dernières».

Du même souffle, evenko annonce qu'après une absence de 15 ans, Limp Bizkit sera de retour à Montréal.