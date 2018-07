Club Med: des inquiétudes à Petite-Rivière-Saint-François

Les travaux des prochains mois pour la construction du Club Med Québec-Charlevoix suscitent quelques inquiétudes à Petite-Rivière-Saint-François, notamment en ce qui a trait à la quiétude.

La construction du futur bâtiment de huit étages s’amorcera en mars au pied de la montagne. Le Club Med doit ouvrir en décembre 2020, mais pour l’instant, seuls les travaux de déboisement ont débuté.

«Il y a l'avant-projet, oui, la construction, les camions, souligne Monique Huot, des Sommets Charlevoix. D'ailleurs, les citoyens se posent des questions. Nous ici, on est en gestion locative de chalet. Si on a des clients qui viennent, qui paient 800 dollars, 1000 dollars pour venir passer un week-end en chalet tranquille ou une semaine de vacances et qu'il y a des bétonnières et tout ça, ça va se passer comment?»

À la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François, on s'inquiète surtout des impacts sur la circulation locale.

«On a une certaine inquiétude là-dessus et on a avisé le gouvernement, principalement le ministère des Transports, d'être très vigilant, affirme le maire, Gérald Maltais. Vous savez très bien que, nous, on a une entrée et on doit sortir par la ‘’Main’’. On a même suggéré peut-être un deuxième lien.»

La construction d’une deuxième voie d’accès au village coûterait plusieurs dizaines de millions de dollars.

Le projet en bref

Coût total: 120 millions $

Hôtel de 300 chambres

Concept tout-inclus

325 emplois

Investisseurs privés: Daniel Gauthier, Club Med, Guy Laliberté, Groupe Germain, Pierre Thabet, Mouvement Desjardins, Banque Nationale

