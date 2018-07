Déclenchement d’une grève à Loto-Québec

Les quelque 450 professionnels de Loto-Québec, membres du syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) vont entamer une grève de plusieurs jours.

Les syndiqués seront en grève vendredi dès 16 h 30, et ce jusqu'à lundi 10 h 30. Ils dénoncent les offres patronales faites à la table de négociation qu’ils jugent «inacceptables» en ce qui concerne la sécurité d'emploi.

«Celle-ci rendrait possibles des mises à pied ciblées sans égard à l'ancienneté, au cursus professionnel/académique des individus. De plus, l'employeur veut une totale liberté pour avoir recours à la sous-traitance en tout temps. Clairement nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde», a déclaré Richard Perron, président du SPGQ, dans un communiqué.

Les membres du SPGQ désirent améliorer leurs conditions de travail, notamment en termes d'augmentation de salaire, de conciliation travail-famille et d'avantages sociaux.

«Le problème est que les offres de Loto-Québec ne font qu'amplifier cet écart, et ce malgré le fait que l'organisme engrange des profits records depuis deux ans. Des profits qui, par exemple, se chiffrent à 1,2 milliard $ pour l'année 2016-2017», a précisé M. Perron.

L'employeur ne proposerait qu'une mince augmentation de 0,3 % par année sur 5 ans. Ce qui, selon le SPGQ, est nettement insuffisant.

Rappelons que les professionnels de Loto-Québec ont adopté à 99,4 % un mandat de grève de 20 jours qu'ils utiliseront au moment jugé opportun.

Les syndiqués de la SPGQ travaillent notamment dans les secteurs des technologies de l'information, des communications, des ventes et du marketing, des finances et de l'approvisionnement, de l'immobilier et du secteur juridique.