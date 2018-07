Il tue son meilleur ami dans une embardée, «la pire erreur de sa vie»

Un homme de 25 ans a admis avoir fait la pire erreur de sa vie en conduisant sa voiture entre 120 et 160 km/h avant de déraper et de tuer son meilleur ami.

Hugo St-Jacques criait au téléphone à sa mère après l’accident : « J’ai tué Rémy ! J’ai tué Rémy ! J’ai tué Rémy ! » a-t-on appris lors du prononcé de la peine de trois ans de prison vendredi au palais de justice de St-Jérôme.

Par le toit ouvrant

Il était au volant de sa Volkswagen Jetta grise le 1er juin dernier sur le chemin du 3e rang à Sainte-Lucie, dans les Laurentides, lorsqu’il a perdu le contrôle de son véhicule alors qu’il roulait entre 120 et 160 km/h dans une zone de 60 km/h selon les témoins. La voiture s’est retrouvée sur le toit dans un fossé.

Son meilleur ami, Rémy Chartrand, ne portait pas de ceinture de sécurité et a été expulsé par le toit ouvrant. Le véhicule s’est renversé sur la partie supérieure de son corps.

Le conducteur et l’autre passagère, qui se trouvait à l’arrière, ont eu des côtes fracturées.

« Il m’a dit : "J’ai passé une partie de sa jeunesse à le défendre à cause de son handicap à une main" et qu’il avait mangé des coups de poing pour lui. "Et là, c’est moi qui le tue" », a rapporté la mère de Hugo St Jacques, France Vandal, vendredi.

La passagère qui se trouvait à l’arrière au moment du drame, Lauri-Ann Ménard, a raconté aux policiers avoir demandé au conducteur de ralentir avant la sortie de route.

Selon elle, le compteur indiquait 160 km/h juste avant l’accident.

Erreur mortelle

Hugo St-Jacques a plaidé coupable le 18 juillet aux accusations de conduite dangereuse causant la mort.

Le juge Michel Bellehumeur l’a condamné vendredi à la prison en mentionnant que le fait qu’il reconnaisse sa responsabilité aussi vite faisait partie des facteurs atténuants.

St-Jacques a admis qu’il s’agissait de la pire erreur de sa vie.

« Je regrette ce que j’ai fait. C’était mon meilleur ami. Je m’en veux et je m’excuse sincèrement. Malheureusement, je sais que je ne peux rien changer de ce qui s’est passé », a expliqué le conducteur du véhicule, visiblement ému, avant de prendre le chemin du pénitencier.

Bières et coke

Les trois passagers du véhicule avaient passé la nuit ensemble. Hugo St-Jacques avait bu la majorité des 40 bières qu’ils avaient achetées en plus de prendre une ligne de cocaïne.

L’homme s’est couché vers 8 h du matin avant de reprendre le volant du véhicule vers 15 h. Le jeune homme ne dépassait pas la limite d’alcool au moment des faits.

– Avec la collaboration de Christian Plouffe et monjournal.ca