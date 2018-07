Incapables d’obtenir un médicament qui pourrait sauver leur fille

Ni la RAMQ ni l’assureur d’un couple des Laurentides ne veulent rembourser un médicament coûtant 16 000 $ par mois, mais qui pourrait sauver la vie de leur fille.

«On ne sait plus vers où se tourner, on ne sait plus quoi faire [...] Sa durée de vie est limitée si elle n’est pas traitée et si un médicament peut aider [ma fille], je veux qu’on l’essai », plaide Julie Beauregard, les yeux pleins d’espoir.

Mais la mère de la petite Ellie, atteinte d’une maladie rare, la fièvre méditerranéenne familiale, se dit prise au dépourvu.

«On se sent seuls et c’est dur quand tu ne connais pas ça», ajoute son conjoint François D’Astous, que rien n’avait préparé à affronter la bureaucratie des réclamations de médicaments.

Leur fille de 2 ans et demi a une forme sévère de cette maladie méconnue, qui cause l’inflammation des organes internes. Tous les mois, elle fait d’intenses crises de fièvre, pouvant atteindre les 41 °C et durer plus de cinq jours.

«La seule chose qu’elle fait, c’est vomir», souffle sa mère.

Elle prend déjà la dose maximale d’anti-inflammatoires, sans résultat.

Les médecins du CHU Sainte-Justine ont ainsi prescrit des injections de canakinumab, un médicament commercialisé par Novartis appelé Ilaris. Elles coûteraient 16 000 $ chaque mois, soit près de 200 000 $ par année pour le restant de sa vie.

Somme colossale

Une somme faramineuse pour le couple de Saint-Colomban, dont le conjoint est gestionnaire chez Bombardier et la conjointe éducatrice à temps partiel.

Le régime d’assurances collectives de la famille, de L’Industrielle Alliance, a rejeté la demande. Dans sa lettre, lue par «Le Journal de Montréal», la compagnie dit «qu’il y a un manque de preuve concernant l’efficacité de ce médicament».

Cette réponse fait rager Julie Beauregard, car dans leur demande, les médecins sont clairs. Sans les injections, leur fille risque de mourir. «Je ne comprends pas qu’un médecin écrive ça et qu’on [nous] refuse [le médicament]», lance-t-elle.

Demandes rejetées

La famille s’est tournée vers la RAMQ et son programme de médicaments d’exception. Mais leur demande a été rejetée d’emblée, car la famille est déjà assurée.

Pour en faire partie, l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) doit l’étudier et le recommander, ce qui n’a pas été fait, confirme l’INESSS.

La porte-parole de la pharmaceutique Novartis, Julie Schneiderman, dit que la demande n’a pas été faite, car le médicament a déjà été remboursé à des Québécois, autant par la RAMQ que par des assureurs privés.

L’Industrielle Alliance n’était pas en mesure de répondre au «Journal de Montréal» hier. La RAMQ n’a pas confirmé les dires de Novartis.

Comme dernier espoir, la famille espère maintenant obtenir l’aide de la pharmaceutique.

Le médicament est d’une «efficacité redoutable»

Le médicament que tente d’obtenir la famille des Laurentides pour sauver sa fille atteinte de la fièvre méditerranéenne familiale est d’une «efficacité redoutable», plaide un médecin du Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine.

Selon le pédiatre, rhumatologue et immunologue Jean-Jacques De Bruycker, les injections permettraient à la petite Ellie D’Astous d’avoir une vie normale. Mais sans celles-ci, l’inflammation répétée de ses organes fera en sorte qu’ils cesseront de fonctionner beaucoup plus tôt.

La fièvre méditerranéenne familiale est très rare au Québec, mais plus répandue, comme son nom l’indique, dans les pays autour de la mer Méditerranée. Le Dr De Bruycker dit la voir surtout chez de jeunes patients québécois dont les parents sont immigrants.

Pour une raison inconnue, cette maladie cause l’inflammation des organes, comme s’ils luttaient contre un virus qui n’existe pas.

«Ça ressemble à une grosse grippe et ça passe. Ce sont de brutales montées de fièvre», dit-il.

Pas de guérison

La maladie génétique, transmise par un gène récessif chez les deux parents, ne se guérit pas. Par contre, elle se traite facilement dans 90 % à 95 % des cas avec un médicament peu coûteux appelé colchicine.

Mais dans une poignée de cas, comme celui d’Ellie D’Astous, il faut un anticorps comme le médicament Ilaris pour bloquer le système immunitaire et l’inflammation.

«Mais le prix, c’est une autre paire de manches à accepter», reconnaît le médecin. Par contre, le traitement n’a rien d’expérimental. «Ce n’est absolument pas nouveau qu’il y a des patients réfractaires à la colchicine», poursuit-il.

Sans un traitement, les malades peuvent non seulement en mourir, mais ils doivent aussi endurer une «qualité de vie qui est vraiment affreuse et hypothéquée».

Mais soignés, les malades pourront travailler et éviter des complications coûteuses, conclut-il.