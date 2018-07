Infestation de souris au sous-sol du resto

Le sous-sol d’un restaurant de mets salvadorien de Montréal reconnu pour ses pupusas, des crêpes de farine de maïs farcies, était infesté de souris en août 2016.

C’est ce qu’ont découvert deux inspectrices de la Ville de Montréal lors d’une visite surprise au restaurant La Carreta.

Des aliments tels du porc cuit ou du fromage mozzarella étaient aussi conservés à des températures bien plus élevées que recommandé, ont-elles constaté.

Une seconde visite a été effectuée deux mois plus tard après une plainte d’un membre du public qui y avait aperçu la vermine.

Centaines d’excréments

Dans le sous-sol du commerce de la rue Saint-Zotique, dans le quartier Rosemont–La Petite-Patrie, les inspectrices ont alors pu observer des excréments de souris par centaine ainsi que de grosses mouches qui virevoltaient dans les airs pour se poser sur des équipements.

« Au côté des sacs [remplis de bouteilles de boisson gazeuse vides], j’ai constaté que des excréments de souris noirs et luisants [plus récents] et certains plutôt grisâtres [plus anciens] se retrouvaient sur le plancher », précise une inspectrice dans son rapport.

À la suite de ces deux visites, un juge a récemment condamné le propriétaire du restaurant La Carreta à payer deux amendes totalisant 1800 $.

Joint par Le Journal, ce dernier a martelé que ces problèmes d’insalubrité étaient maintenant réglés et qu’une compagnie d’extermination avait été engagée pour assurer la propreté du sous-sol.

Il a aussi fourni le plus récent rapport d’inspection de son restaurant qui confirme que le commerce s’est débarrassé des bêtes indésirables.

Rappelons qu'il faut attendre plusieurs mois après une infraction pour qu’un juge entende la cause et rende sa sentence. Les détails de ces jugements ont été obtenus à la suite d’une demande d’accès à l’information.

Extrait du rapport

« Sur la table à côté de ces excréments, il y avait un coffre à outils, une glacière, une casserole et un contenant alimentaire en plastique vide. » – Une inspectrice