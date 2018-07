Juste pour rire: les filles se démarquent

Neuf mois jour pour jour après l’éclatement du scandale sexuel sur Gilbert Rozon, le festival Juste pour rire présentait le premier gala de sa 36e édition, jeudi soir à la salle Wilfrid-Pelletier. Pour cette soirée spéciale «post-apocalyptique», l’animateur Laurent Paquin a voulu laisser une très belle place aux femmes. En plus d’un numéro de groupe entièrement féminin assez revendicateur, Jess Salomon et Christine Morency ont particulièrement tiré leur épingle du jeu.

L’éléphant dans la pièce

Laurent Paquin avait promis de parler de «l’affaire Rozon» dans son monologue d’ouverture. Et il l’a fait assez brièvement, mais efficacement. «Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au festival Juste pour rire! Ben oui, y’en a un, finalement. Qui l’eût cru? Quand ils m’ont dit ça, jeudi, je n’en revenais pas. [...] Avouons-le, il y a un éléphant dans la pièce... et il se touche en ce moment.»

Les révélations Jess et Christine

Quelques vétérans (Adib Alkhalidey, Jérémy Demay, Mike Ward) ont livré la marchandise, jeudi, mais on retiendra davantage la performance de deux humoristes féminines qui participaient à leur premier gala Juste pour rire. La première, Jess Salomon, Montréalaise anglophone, a charmé l’assistance avec un numéro très personnel. En fin de gala, la jeune Christine Morency a cassé la baraque avec un numéro très physique. Deux noms à retenir.

Ras-le-bol collectif

Dans un numéro de groupe très attendu, Laurent Paquin a tenu sa fameuse ligne ouverte «C’est quoi le problème?», dont les invitées étaient Mélanie Couture, Salomé Corbo, Katherine Levac, Louise Deschâtelets, Anaïs Favron et Mélanie Maynard. Toutes ont évoqué leur ras-le-bol des inégalités femmes-hommes et dénoncé les abus des hommes en situation de pouvoir. Un numéro parfois drôle, mais surtout important.

Blagues en vrac

«Savez-vous c’est quoi la différence entre une femme et un lave-vaisselle? Non? C’est ça, le problème.» - Katherine Levac

« Moi, la chanson de "Passe-Partout" «j’ai deux yeux»... ta yeule!» - Dominic Sillon

«J’adore le pain. Pour vrai, meilleur moyen de manger du beurre.» - Christine Morency

Le verdict

Ce premier gala depuis la tempête de l’automne dernier s’est avéré très réussi, compte tenu du peu de temps dont a disposé son équipe de création. Pour son 15e gala consécutif, Laurent Paquin a encore parfaitement maîtrisé la situation, malgré quelques petits pépins techniques. Et comme prévu, Gilbert Rozon a été juste assez écorché dans ce gala, sans que ce soit redondant.