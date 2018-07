La Gabelle: réouverture seulement pour les piétons et les cyclistes

Hydro-Québec rouvre partiellement le lien interrives à la centrale de La Gabelle située entre Saint-Étienne-des-Grès et Notre-Dame-du-Mont-Carmel, en Mauricie.

Depuis vendredi matin, les piétons et les cyclistes peuvent à nouveau y circuler, mais les automobilistes doivent prendre leur mal en patience.

Hydro-Québec affirme avoir encore besoin de temps pour s’assurer de la sécurité de ses travailleurs et des utilisateurs à la suite de l’accident du 12 juillet dernier. Un automobiliste pressé avait frappé un travailleur et Hydro-Québec avait alors décidé sur-le-champ de fermer le lien interrives à tous.

«Aujourd’hui, on est chanceux. Notre travailleur est revenu au travail mercredi de cette semaine, mais on aurait pu avoir un événement plus fâcheux que celui-là. L’employé est encore en mesure de travailler, il n’a pas de blessures permanentes, mais c’est vraiment pour éviter la récurrence», a dit Denis Bérubé, chef de la centrale de La Gabelle.

Des représentants d’Hydro-Québec, de la Sûreté du Québec et des municipalités situées des deux côtés de la rive, soit Saint-Étienne-des-Grès et Notre-Dame-du-Mont-Carmel, se sont rencontrés jeudi. Ils ont convenu de permettre à nouveau aux piétons et aux cyclistes d’emprunter le lien interrives, mais ils veulent encore réfléchir avant de rouvrir le lien aux automobilistes.

Hydro-Québec souhaite «se donner [le temps] pour bien évaluer toutes les solutions».

La réouverture du lien interrives pour les automobilistes est donc incertaine. Les différents intervenants dans le dossier doivent se rencontrer à nouveau, plus tard en août.

Le maire de Notre-Dame-de-Mont-Carmel comprend les désagréments que ça peut causer aux automobilistes qui doivent faire un détour, mais pour lui, la sécurité prime.

«Il faut se l’avouer, c’était devenu dangereux. Il y a peut-être eu un accident, mais plusieurs incidents. Il faut s’assurer de mettre en place des choses pour pas que ça se reproduise autant pour les travailleurs d’Hydro-Québec que pour les citoyens», a confié Luc Dostaler.

Il ajoute: «Moi, personnellement, je ne veux pas que ce genre de chose se reproduise dans le futur!»

Dans le passé, Hydro-Québec a mis en place différents dispositifs de sécurité comme des barrières synchronisées aux feux de circulation et même des agents de sécurité ou des patrouilleurs.