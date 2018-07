La victime était un homme «énergique» et «travaillant»

L’automobiliste décédé lors d’une poursuite policière jeudi à Trois-Rivières était un homme « énergique » et « travaillant » qui était sur le point de profiter des vacances de la construction, raconte un de ses fils.

Jeannot Beaupré, 63 ans, est l’innocente victime du chauffard qui aurait voulu fuir un policier l’ayant interpellé pour une plaque d’immatriculation expirée en raison de frais impayés.

Amosi Niyonkuru, 21 ans, a été accusé vendredi de conduite dangereuse causant la mort, de délit de fuite et de fuite policière causant la mort.

Les ambulanciers et les pompiers ont tenté de sauver Jeannot Beaupré dont la voiture a été happée par un fuyard lors d’une poursuite policière à Trois-Rivières, jeudi. Le chauffard aurait percuté la voiture de la victime à plus de 100 km/h.

Travailleur de la construction

Le jeune fuyard aurait percuté la voiture de M. Beaupré à plus de 100 km/h, selon ce qu’ont rapporté des témoins.

Jeannot Beaupré travaillait dans la construction depuis 45 ans pour l’entreprise de son frère et faisait des formes de fondation pour les maisons.

Malgré sa soixantaine, il refusait de prendre sa retraite, selon ce qu’a raconté au

Journal

un de ses fils, Jordan Cloutier-Beaupré.

Proche de sa famille

« C’était un homme énergique, il travaillait encore dans la construction à 63 ans. Il était très travaillant. Il se levait à 3 h le matin pour aller travailler. C’était toujours le premier arrivé et le dernier parti », relate-t-il.

Selon son fils, Jeannot Beaupré était aussi très présent pour sa famille et proche de ses petits-enfants.

Il devait d’ailleurs commencer ses vacances, vendredi, en allant aider son fils à déménager.

« Mon frère a deux enfants en bas âge, c’était un super bon grand-papa. Il allait les voir tous les dimanches pour jouer avec eux », souligne M. Cloutier-Beaupré.

L’homme de 30 ans pense que son père se trouvait près des rues Plouffe et Sainte-Marguerite à Trois-Rivières pour aller aider une vieille dame qu’il connaissait.

« Il rendait souvent des services à une dame qui a vécu longtemps dans son immeuble d’habitation. Elle est maintenant dans une résidence pour personnes âgées près de la côte Plouffe. Il allait souvent faire des commissions pour elle », précise M. Cloutier-Beaupré.

Pas fâché

Même si bien des gens ont remis en question la décision du policier de partir à la poursuite du chauffard, M. Cloutier-Beaupré n’en veut pas à l’agent.

« C’est vraiment inattendu pour nous. On pensait plus qu’il allait mourir d’une crise cardiaque parce qu’il n’arrêtait pas de travailler », estime-t-il.

« Je vais attendre de voir ce qui va se passer à l’enquête, mais de manière générale, je fais confiance au travail des policiers, ce ne sont pas des gens qui sont là pour nuire. »

Le chauffard roulait à 100 km/h, selon des témoins

Une jeune femme qui se trouvait dans un véhicule impliqué aussi dans la collision qui a embouti la voiture de Jeannot Beaupré estime que le chauffard roulait à plus de 100 km/h en pleine ville.

Samantha Galaise était assise du côté passager dans un véhicule à l’intersection des rues Plouffe et Sainte-Marguerite à Trois-Rivières, où s’est produit l’accident. Elle s’en est sortie avec des contusions et des brûlures au 2e degré causées par le coussin gonflable et la ceinture de sécurité.

« On était arrêtés parce que notre feu était rouge. On a vu la poursuite policière au loin. La voiture arrivait en zigzaguant à au moins 100 km/h », raconte la jeune femme de 28 ans.

Emboutie par deux voitures

C’est d’abord la voiture de la victime décédée qui a percuté le devant de l’auto dans laquelle elle prenait place. Une autre voiture est ensuite venue l’emboutir sur le côté.

« La collision entre le fuyard et la voiture [de la victime] a été tellement intense que la voiture s’est déplacée de huit ou neuf pieds et est venue me frapper de plein fouet dans le devant », relate Mme Galaise.

Une autre témoin, Marie-Claude Labrecque, roulait derrière le policier qui pourchassait le suspect. Elle a vu la voiture du chauffard percuter celle de l’innocente victime. Elle croit aussi que le fuyard roulait à plus de 100 km/h.

Plus de fuites ?

Les jeunes conducteurs qui décident de fuir les policiers sont plus nombreux qu’avant, note un professeur en technique policière.

« Depuis les cinq dernières années, on remarque une augmentation du nombre d’individus qui fuient la police. Le policier ne peut pas rester penaud, attendre et le laisser aller, parce qu’il y a un risque », soutient Alain Gelly, qui a été policier durant 39 ans.

« Cet événement démontre qu’une infraction, si minime soit-elle, peut prendre des risques disproportionnés. On ne peut pas laisser comme message à la société que les policiers n’agiront pas face à tout individu qui se sauve. Si c’est le message que l’on veut lancer, il y a un risque que la police soit inefficace », insiste-t-il.