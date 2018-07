Les Québécois pourront rapporter plus d’alcool

Les quantités d’alcool que les Québécois peuvent rapporter d’une autre province canadienne pourraient bientôt doubler, au terme du Conseil de la fédération qui se termine aujourd’hui au Nouveau-Brunswick.

En effet, les premiers ministres des provinces et territoires se sont entendus sur un accord de principe pour «une hausse significative des exemptions personnelles» sur les quantités qu’une personne peut transporter d’une province à l’autre.

Selon nos informations, les provinces pourraient augmenter les limites à six caisses de 24 bières et 18 litres de vin. En ce moment, le Québec permet trois caisses de 24 bières et un maximum de neuf litres de vin.

Toutefois, la modification ne permettra pas, pour le moment, aux vignerons québécois de vendre directement leur vin aux consommateurs canadiens. Ceux-ci devront toujours transiger par la SAQ pour rejoindre le marché hors Québec.