Mobilisation pour acheter un nouveau vélo adapté à Nadia

La population se mobilise pour aider une citoyenne de Saguenay, qui vit avec un handicap physique, et qui s’est fait dérober son vélo adapté, il y a quelques jours.

Jeudi dernier, Nadia Pelletier s’est fait voler son vélo adapté qui était rangé dans le mini-entrepôt de sa résidence du secteur Kénogami dans l’arrondissement de Jonquière.

Des bénévoles de la Caserne des jouets de Chicoutimi-Nord ont décidé de se mobiliser pour lui venir en aide, en organisant une campagne de financement, mercredi.

Les citoyens seront appelés à faire un don, dans le but que Nadia Pelletier puisse s’acheter un nouveau vélo adapté si elle ne retrouve pas le sien. Le vélo qu’elle s’est fait dérobé a une valeur de plus de 3000 $.

Les bénévoles récolteront les dons à compter de 7h sur le boulevard Harvey à Jonquière, en face de la station CKAJ, au coin des rues Bégin et du boulevard de l’Université à Chicoutimi, de même qu’à l’intersection du boulevard Sainte-Geneviève et de la rue des Champs à Chicoutimi-Nord.

«J’étais contente et j’ai pleuré, confie Nadia Pelletier. C’est sûr que j’aimerais ravoir mon vélo, le mien, mais de me faire aider et d’avoir des sous pour en acheter un autre, ça fait du bien.»

Une entreprise, les Dépanneurs Maestro, a aussi été touchée par l’histoire de Nadia Pelletier.

L'entreprise va ajouter une somme d’argent au montant récolté dans la population afin d’aider cette dame à se procurer un nouveau vélo.