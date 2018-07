Monnaie contrefaite: des suspects toujours recherchés à Québec

Un homme et une femme suspectés d’avoir commis des fraudes avec de la monnaie contrefaite dans plusieurs commerces sont recherchés par le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

«Les suspects se présentent dans des dépanneurs, stations-services ou beigneries et achètent des produits de peu de valeur. Ils paient alors avec un faux billet de 100 $ canadien. Ils quittent avec le change et ce n’est que plus tard que les commerçants réalisent qu’ils ont été fraudés. Les suspects circulent à bord d’un véhicule Chevrolet Aveo rouge ou BMW gris», a rappelé le SPVQ.

Le 29 juin dernier, le SPVQ avait déjà diffusé un avis de recherche pour retrouver deux personnes impliquées dans ce dossier. Les policiers ont ainsi pu identifier une suspecte, mais sollicitent de nouveau l'aide de la population afin d’identifier deux autres individus.

La suspecte, dans la vingtaine, a les cheveux blonds et portait une robe noire à motifs rose, beige et bleu au moment des faits.

Le suspect, âgé d’environ 25 ans, a les cheveux courts, une taille moyenne et de bonne corpulence (environ 250 lb). Il portait des bermudas noirs, un gilet blanc, des sandales et un porte-clé style «leach» rouge.

Si vous avez des informations, composez le 418 641-AGIR (2447) ou le 911.