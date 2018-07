Organismes financés par la Ville: processus, règles et politiques non respectés

Plusieurs processus, règles et politiques n’ont pas été respectés à Promotion Saguenay, Diffusion Saguenay et à la Société de gestion de la zone portuaire.

C’est ce que concluent les vérificateurs du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire qui se sont penchés sur la gouvernance et l’attribution de contrats dans ces trois organismes financés par la Ville de Saguenay dans un rapport d’intervention de 37 pages rendu public vendredi.

À Promotion Saguenay, le rapport dit que le conseil d’administration ne joue pas son rôle et que le comité exécutif donne beaucoup de pouvoirs au président-directeur général, ce qui pourrait amener certains risques quant à des décisions importantes non approuvées par le conseil. Il est recommandé d’abolir le comité exécutif.

Le rapport estime que l’importance du rôle du conseil d’administration ne se reflète pas dans les réunions du conseil. Les administrateurs abordent peu les éléments stratégiques et ils sont peu informés, n’ayant pas accès à tous les documents.

Le rapport recommande que le C.A. de Promotion Saguenay joue davantage un rôle de surveillance qui s’occupe des questions stratégiques. Il recommande de s’assurer que les administrateurs aient les connaissances et les outils nécessaires pour jouer leurs rôles.

Sur le président-directeur général de Promotion Saguenay, le rapport croit qu’il n’est pas souhaitable qu’on lui ait permis d’être conseiller principal ou chef de cabinet du maire. Le ministère reproche que son travail ne soit pas évalué.

Les vérificateurs ont retenu que les contrats du directeur général sont peu discutés au C.A. Sur le dernier contrat de Ghislain Harvey, en juin 2017, aucune copie n’a été transmise aux administrateurs du comité exécutif, il n’a pas été présenté au C.A. avant sa signature, les administrateurs ne semblent pas avoir bien compris la teneur de ces contrats, entre autres sur leur fonds de retraite, dont la valeur est de 1,5 million $.

En 2015, les conditions salariales du DG ont été présentées au comité exécutif comme étant similaires à celles d’autres dirigeants d’organisations du même type. Or, le régime de retraite est entièrement à la charge de l’organisme.

Selon le rapport, il faudrait revoir les pouvoirs confiés au président-directeur général afin de s’assurer que cette délégation répond toujours à la volonté du conseil d’administration.

Le rapport n’approuve pas non plus des gestes posés par le nouveau conseil municipal de Saguenay, entre autres, que des élus siègent sur les C.A. et que des membres observateurs soient autorisés à assister aux réunions.

La vérification touche à la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 28 février 2018.

Le ministère n’a fait aucun commentaire pour expliquer son rapport. La mairesse de Saguenay, Josée Néron, n’a pas voulu réagir non plus, préférant analyser d’abord le document. Mme Néron promet de sortir de ses vacances en début de semaine prochaine afin de donner l’orientation de la Ville à la suite du rapport.