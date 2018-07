Pas de congés pour des travailleurs du pont Champlain

Pour la première fois en 10 ans, le monteur d’acier Matthew Fortin n’a pas de congés durant les vacances de la construction et continuera à s’affairer avec ses collègues sur le chantier du nouveau pont Champlain.

«J’ai toujours été habitué à avoir mes congés pendant les vacances de la construction. Ce sera plate de voir tout le monde partir aujourd’hui sans moi, mais je comprends que c’est pour le bien du projet», souligne Matthew Fortin avec philosophie.

Convention différente

Ces travailleurs comme lui ne font pas partie des 80 % des employés et des patrons du secteur de la construction qui partiront en congé pour les deux prochaines semaines.

Les 35 000 salariés du secteur de la voirie et du génie civil ne sont pas soumis à la même convention collective que leurs 180 000 collègues des secteurs résidentiels, commerciaux, institutionnels et industriels. Les chantiers routiers restent donc ouverts.

M. Fortin mentionne d’ailleurs avoir perdu presque une semaine de travail avec la récente grève des grutiers.

Rotation de travail

Afin de respecter l’échéancier du projet du nouveau pont Champlain, le constructeur a décidé de faire une rotation de vacances sur huit semaines pour ces 550 monteurs d’acier.

Au début du mois d’août, ce sera donc le tour de Matthew Fortin de partir deux semaines. Une pause qui ne sera pas de trop pour le travailleur de 28 ans, qui aura travaillé 21 jours consécutifs avant de savourer son congé.

«J’ai travaillé le week-end dernier et je vais travailler les deux prochains», dit-il.

Comme monteur d’acier, il s’occupe de transporter les caissons d’acier à la hauteur du tablier du pont, puis assemble ces caissons.

Il vient de réaliser plusieurs séquences de plus de 60 heures par semaine sur le chantier du pont, qui doit se terminer à la fin de l’année 2018.

«Je pars à 4 h 45 le matin de chez moi et je suis de retour vers 18 h 30-19 h. On travaille 12 mois par année et non plus six ou sept mois comme les gens peuvent le penser. Les vacances sont importantes pour se reposer et voir notre famille», insiste le jeune travailleur, qui a un enfant d’un an et demi et un autre de trois ans et demi.

Vie de famille

Averti il y a quelque temps que ses dates de vacances changeaient, M. Fortin a failli ne pas être en congé en même temps que sa conjointe, qui avait fait des pieds et des mains pour avoir les fameuses deux dernières semaines de juillet.

«Heureusement, elle a pu changer les dates. Normalement, on va aux États-Unis, mais cette année on n’a rien réservé comme je ne savais pas quand j’allais avoir congé. On va faire un petit tour du Québec jusqu’à Charlevoix», sourit M. Fortin, qui a hâte de passer du temps en famille.