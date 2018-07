Pêche au saumon: confusion autour du tarif journalier de 75 $

Bien que la saison de la pêche au saumon dans le Nord-du-Québec soit déjà amorcée, les pourvoiries n’ont toujours pas en main les consignes pour accorder des accès journaliers aux pêcheurs.

«On attend des clarifications de la part du ministère. [...] C’est le ministère qui contrôle la situation», a indiqué Marc Plourde, président de la Fédération des pourvoiries du Québec, en entrevue à l’Agence QMI, jeudi.

Lors d’une conférence de presse, en mai, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette, promettait l’accès à la pêche au saumon dans le nord moyennant un tarif journalier de 75 $ auprès d’une pourvoirie.

L’annonce avait été faite deux semaines après l’adoption d’une modification réglementaire qui forçait les pêcheurs de saumon non autochtones à acheter à fort prix un forfait dans une pourvoirie du Nord-du-Québec pour pouvoir pratiquer leur sport.

Cette mesure, que plusieurs avaient associée à une privatisation du Nord québécois, avait mis le ministre sur la sellette, avant qu’il ne recule.

Pas idéal

Or, deux mois après cette annonce, les pourvoiries sont toujours dans le flou quant à l’application de ce tarif journalier, alors que les pêcheurs ont déjà commencé à taquiner le saumon.

«C’est clair que ce n’est pas idéal. On aurait bien aimé avoir clarifié ça au lendemain de la conférence de presse [du 16 mai dernier]», a expliqué M. Plourde.

Une réunion téléphonique est prévue vendredi matin entre le ministère et les différents intervenants. M. Plourde dit avoir bon espoir de pouvoir offrir rapidement des consignes claires à ses membres.

«On est tard, on est avancés dans la saison», a-t-il cependant précisé.

Au cabinet du ministre Blanchette, on renvoie la balle à la Fédération et on soutient que le rôle du ministère se limite à offrir un «soutien administratif [pour] l’opérationnalisation du tarif de 75 $» aux partenaires concernés.

Quant au délai de deux mois, on le considère comme «raisonnable».

«Nous devions nous assurer que ce tarif est conforme avec la réglementation des zones 23 et 24 (nord) concernant la pêche au saumon», a expliqué l’attachée de presse du ministre, Gabrielle Fallu.