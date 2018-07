Sobeys acquiert 51 % de la chaîne québécoise Kim Phat

Sobeys a annoncé vendredi l’acquisition de 51 % de la chaîne québécoise Kim Phat, qui se spécialise dans l’alimentation asiatique. Sobeys devient ainsi actionnaire majoritaire de l’entreprise qui opère trois succursales à Brossard, en Montérégie, ainsi que dans les quartiers montréalais de Côte-des-Neiges et de Saint-Michel.

Kim Phat, qui est distributeur et grossiste, exploite également deux centres de distribution.

Cette transaction «illustre l’intérêt de Sobeys d’accroître ses parts de marché de produits ethniques dans ses supermarchés IGA», a précisé le géant de l’alimentation, dont le siège social est basé en Nouvelle-Écosse.

Cette transaction ressemble à celle que Metro avait effectuée avec la chaîne Adonis en 2011.

Kim Phat pourra aussi proposer davantage de produits de marque nationale sur ses tablettes et tirer profit de son alliance avec Sobeys, qui compte 1500 magasins à travers le pays sous les bannières Sobeys, Safeway, IGA, Foodland, FreshCo et Thrifty Foods.

«Cette alliance est un choix naturel pour Sobeys inc., car tout comme nos marchands IGA qui sont à la tête d’entreprises familiales, c’est maintenant la deuxième génération de la famille Yip qui dirige la chaîne Kim Phat, et ce, avec grand succès», a dit Pierre St-Laurent, vice-président exécutif, mise en marché national et Québec chez Sobeys.

Fondée en 1986, Kim Phat poursuivra l’exploitation de ses trois succursales de «façon autonome», a-t-on précisé, et il n’y aura «aucun impact» pour les employés et les fournisseurs.

«L’expérience d’achat qui plaît à nos clients et sur laquelle nous avons bâti notre succès au fil des ans demeurera la même. Pour Kim Phat, le partenariat avec Sobeys est avantageux pour accroître la visibilité de nos produits à l’extérieur de notre réseau de magasins et pour bonifier notre offre de produits dans nos magasins», a dit de son côté Steve Yip, directeur général chez Kim Phat.