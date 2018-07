Un brownie en or pour les 15 ans de Juliette & Chocolat

Pour célébrer son 15e anniversaire, la chaîne de restaurants spécialisée dans les desserts en chocolats a lancé, vendredi, un nouveau brownie de 23 carats à 100 $.

Le gâteau a été conçu à la main par des artisans chocolatiers avec des feuilles d’or comestibles de 23 carats.

«Une création artisanale de luxe, au goût raffiné et au look élégant et chic», estime Juliette & Chocolat sur son site internet.

Le brownie haut de gamme, triple chocolat et sans gluten, est disponible uniquement via la boutique en ligne, pour la somme de 100 $.