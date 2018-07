Une fillette endormie avec un fusil au milieu des ordures

La police a procédé à l’arrestation d’un homme après avoir retrouvé chez lui une fillette vivant au milieu de déchets, endormie, avec un fusil sur le torse.

Des agents avaient d’abord été dépêchés dans le secteur après avoir été alertés que des coups de feu avaient été tirés, en fin de soirée mercredi.

Questionné à ce sujet parce qu’il se trouvait sur place, l’homme en question, Thomas Gulledge, a permis aux policiers de fouiller son appartement.

Ces derniers ont alors découvert des scènes désolantes révélant des conditions de vie épouvantables pour ceux qui habitent à cet endroit. Excréments de chien, poubelles, nourriture moisie et mouches jonchaient le logement.

Plus loin dans leur exploration, ils sont enfin tombés sur cette enfant, âgée de 5 ans, qui dormait paisiblement avec une arme de poing de calibre .45, chargée et posée sur son petit torse. Sa chambre était également un bordel sans nom, remplie de vidanges, d'aliments périmés et de crottes de chien.

La petite ne souffrait heureusement d’aucune blessure. Elle a depuis été placée en famille d’accueil.

Quant à l’homme, il devra faire face à des accusations de comportement imprudent.

Interrogés par CNN, des voisins se sont déclarés surpris, mais plusieurs d’entre eux avaient déjà constaté les odeurs pestilentielles qui s’échappaient de ce logement.