«1991»: la «familia» Trogi

À l’été 1991, Ricardo (Jean-Carl Boucher) a 21 ans. Amoureux fou, il décide de suivre la femme de sa vie, Marie-Ève Bernard (Juliette Gosselin) jusqu’en Italie. Un premier voyage à l’étranger qui ne se passera pas aussi bien que prévu et dont nous parlent Nicole Robert, la productrice du long métrage de Ricardo Trogi, Sandrine Bisson, interprète de Claudette, la mère de notre héros, et Juliette Gosselin...

S’il y a une mère mémorable au cinéma, c’est bien celle de Ricardo Trogi, imaginée pour la trilogie débutée il y a 10 ans avec «1981». Récompensée du Jutra du meilleur rôle de soutien féminin pour ce personnage, Sandrine Bisson regrette simplement que le tournage de «1991» soit «allé trop vite. On se connaît, on sait exactement quoi dire, quoi faire. Des scènes qu’on met habituellement une demi-journée à tourner, nous les faisions en une heure.»

«C’est beau! C’est rare! Ça a changé ma vie, répond-elle sans hésiter lorsqu’on lui demande d’effectuer un bilan de son expérience. Ça a développé quelque chose en moi dans mon tempérament. Au niveau professionnel, c’est un travail qui rallie à la fois le public et la critique. Quand on fait ce métier, on veut être vu. Et là, je fais quelque chose qui est à mon goût, de très fort et de très créatif et qui est vu par le public. Faire partie de cette histoire me définit aussi. Ça va rester.»

Tissé serré...

Nicole Robert produit, via sa compagnie Go Films, les oeuvres de Ricardo Trogi depuis «Québec-Montréal». Elle avoue sans ambages que la production de «1991» s’est avérée plus «complexe» que celle des deux opus précédents, la majorité du film ayant été tournée en Italie, ce qui a demandé une «adaptation» aux équipes de travail sur place.

Mais, dit-elle, «c’est du bonheur à tous les films, c’est du bonheur de tourner avec Ricardo. Je me suis attachée à cette famille. J’ai l’impression que je connais la vraie famille de Ricardo, la vraie Claudette, sa sœur, son père qui est mort. J’ai un attachement aux deux familles, la vraie et la nôtre.»

Et quand on lui parle de l’éventualité d’un quatrième volet, Nicole Robert n’élude pas la question... au contraire!

«Ricardo en parle parfois; ce serait sur ¨La Course destination monde¨. C’est sûr que ce serait complexe. Ricardo, il faut le laisser aller, c’est lui qui décide quand il est prêt pour un autre projet.»

«Je suis toujours ouverte à travailler avec Ricardo. Pour n’importe quoi. Il écrit divinement, réalise sublimement, puis il est agréable. Les gens l’aiment, il fait de bons succès. Que vouloir de plus?»

Juliette Gosselin: «la nouvelle recrue»!

En utilisant un terme sportif pour décrire son arrivée au sein de l’univers de Ricardo Trogi, Juliette Gosselin, l’actrice découverte dans «Nouvelle-France», s’est lancée avec enthousiasme dans cette aventure italienne...

«C’était un peu impressionnant de rentrer dans cette gang, un peu comme de rentrer dans la gang des cool au secondaire, celle que tout le monde admire et que tout le monde trouve drôle, intelligente, etc. Ça c’est passé très naturellement, très bien, dans un contexte magique. C’était plus intimidant dans ma tête que concrètement. J’espérais surtout être à la hauteur de ce que [Ricardo, Jean-Carl et Nicole] avaient créé avec les deux autres films et de m’intégrer à cet univers-là», se souvient-elle.

«C’est une époque qu’on n’a pas la chance de voir souvent au cinéma. J’ai fait quelques films d’époque – Nouvelle-France, Histoire de famille et plus récemment Embrasse-moi comme tu m'aimes –, mais je n’étais jamais allée dans la période des années 1990. Je suis née en 1991, c’est quand même une année importante dans ma vie!»

L’amusante nostalgie de «1991» se répandra dans les salles du Québec le 27 juillet.