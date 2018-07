Andréanne A. Malette: «Je ne m’accroche pas au succès»

Jonglant entre son métier d’artiste et sa passion pour la production, Andréanne A. Malette ne manque pas de projets pour les années à venir. N’ayant pas peur de foncer pour atteindre ses objectifs, la jeune femme nous parle de ses occupations et de son quotidien.

Depuis le grand succès remporté l’an dernier pour sa chanson «Fou», Andréanne A. Malette a le vent dans les voiles. Ayant assuré récemment la première partie du spectacle de Marc Dupré au Centre Vidéotron et au Centre Bell, et participé au grand spectacle de la Saint-Jean sur les plaines d’Abraham, la jeune femme ne compte pas s’asseoir sur ses lauriers.

«Je ne m’accroche pas au succès. Je sais que ça vient par vagues et que ça peut être éphémère. Je suis fière de ma réussite et je suis contente que mes projets fonctionnent bien, mais il faut que je continue de bûcher pour que ça dure.»

Et pour y arriver, Andréanne ne manque pas d’idées. «Au fil du temps, je suis devenue par défaut un modèle en matière d’autoproduction, car je gère moi-même ma carrière. J’ai ainsi acquis des connaissances en fiscalité, en marketing et en gestion des affaires. J’adore le métier de productrice. J’ai toujours eu ça en moi et je sais aujourd’hui que je peux réaliser tous les projets que je veux. Au pire, je me planterai et je ferai autre chose. Je compte d’ailleurs commencer cette année à donner des ateliers sur l’autoproduction. Je laisse aussi la porte ouverte à la possibilité d’écrire un livre sur le sujet.»

Une productrice qui voit grand

Bien qu’elle n’y participe pas cette année, Andréanne produit actuellement la troisième édition de sa tournée «Feu de camp», à laquelle prennent part Pascale Picard, Céleste Lévis, François Lachance, Laurence Castera, Yvan Pedneault et Jean-Marc Couture.

«Quand j’ai commencé ça il y a trois ans, je ne m’attendais pas à un tel succès. J’ai déjà des plans pour la quatrième édition et j’ai la ferme intention de grossir ça le plus que je peux. J’aimerais que la tournée ‘‘Feu de camp’’ devienne le réseau officiel pour les spectacles à domicile. Je suis aussi rendue à planifier la logistique d’un éventuel show télé en lien avec cette tournée. Tout ce que je peux dire, c’est que ça restera dans la thématique des shows autour d’un feu. Je prévois tourner une émission pilote que j’animerai cet automne afin d’approcher d’éventuels collaborateurs.»

Un conjoint compréhensif

Bien que très occupée, la chanteuse peut compter sur le soutien de son chum, le musicien Maxime Lalanne, avec qui elle partage sa vie depuis plus de deux ans.

«C’est super d’avoir un allié qui comprend mon métier et qui sait comment l’industrie de la musique fonctionne. Je peux avoir avec lui des conversations que je ne peux pas avoir avec d’autres. Je sais qu’il me comprend. Nous sommes tous les deux très carriéristes et indépendants. On s’encourage dans nos projets personnels. Maxime est aussi très occupé de son côté. Il commence à réaliser des albums pour d’autres artistes en plus d’assurer le rôle de directeur musical sur le plateau de l’émission ‘‘ 1res fois ’’, animée par Véronique Cloutier à Radio-Canada. Il est certain que, lorsque j’ai un projet auquel il peut participer, je fais appel à lui.»

Andréanne A. Malette poursuit actuellement sa tournée au Québec. Pour connaître toutes les dates, visitez andreanneamalette.com.

Un passage dans l’Ouest canadien

Andréanne A. Malette était récemment de passage en Colombie-Britannique afin d’y tourner le vidéoclip de sa chanson «Prendre le temps». La jeune femme en a profité pour visiter sa sœur, Catherine, qui travaille là-bas comme paramédicale, ainsi que son filleul,

Benjamin, qui a huit ans. «Ça fait 11 ans que ma sœur vit à Vancouver. On s’arrange pour se voir en moyenne trois fois par année. En tout, j’ai passé sept jours là-bas, à tourner ici et là. On peut d’ailleurs me voir rejoindre ma sœur à la fin du vidéoclip.»