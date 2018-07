De la pluie toute la semaine sur une bonne partie du Québec

Après le beau temps, la pluie. Les gazons jaunis par le soleil et le manque de précipitations des derniers jours vont sûrement reverdir, car le Québec tout entier va connaître une semaine de pluie alors que s’amorcent les vacances de la construction.

À Montréal et à Québec, la pluie débutera ce dimanche et se poursuivra au moins jusqu’à vendredi, selon les prévisions météo d’Environnement Canada.

On parle d’averses et de possibilités d’averses selon les journées, et de températures variant entre 24 et 29 degrés Celcius.

C’est le même portrait pour Sherbrooke, Trois-Rivières et Sept-Îles. Les Saguenéens, eux, pourront encore profiter du soleil dimanche, puis la pluie s’installera jusqu’à vendredi comme dans la plupart des coins de la Belle-Province.

À Chibougamau et à Val-d’Or, il n’y aura qu’une seule journée entièrement ensoleillée, ce mercredi, avec une alternance de nuages. Le reste de la semaine, il est question de possibilités d’averses, d’averses ou de temps nuageux.