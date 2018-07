Déjà 20 ans pour le film «Il faut sauver le soldat Ryan»

Le film réalisé par Steven Spielberg sorti le 24 juillet 1998 a fait date. Non seulement s’agit-il d’une description très réaliste de la violence des combats de la Seconde Guerre mondiale lors du débarquement en Normandie, mais il marque aussi la première collaboration entre le cinéaste et Tom Hanks. Voici 20 secrets de l’œuvre «Il faut sauver le soldat Ryan», cette production aux 11 nominations aux Oscars et aux cinq statuettes...

Contrairement à une idée reçue, le scénario de Robert Rodat ne s’inspire pas de l’histoire des Sullivan, mais de celle des frères Niland, quatre soldats à avoir servi pendant la guerre. L’armée a pensé que trois d’entre eux avaient été tués, mais l’un d’eux a été retrouvé après s’être échappé d’un camp de prisonniers japonais.

Tom Hanks et Steven Spielberg ont reçu le scénario en même temps et on décidé de travailler ensemble aussitôt.

Le cinéaste a décidé de faire ce film en hommage à son père, Arnold, vétéran de la Seconde Guerre mondiale.

Si Steven Spielberg a choisi Matt Damon (c’est Robin Williams qui a présenté les deux hommes) pour le rôle du fameux soldat Ryan, c’est qu’il voulait un acteur relativement inconnu. Malheureusement, entre le tournage du film et sa sortie, «Le destin de Will Hunting» a pris l’affiche!

Afin d’empêcher Tom Sizemore de consommer des drogues pendant le tournage, Spielberg l’a menacé de le mettre dehors sur-le-champ et de filmer à nouveau ses scènes avec un autre acteur.

Billy Bob Thornton a refusé le rôle du sergent Horvath parce qu’il souffre d’aquaphobie, ce qui l’empêchait de tourner les scènes du débarquement.

La scène du débarquement sur Omaha Beach n’a pas été tournée sur place, la France n’autorisant pas les tournages sur ce lieu historique. L’équipe de production a trouvé un décor presque identique en Irlande, soit la plage de Ballinesker.

Les opérations militaires d’Omaha Beach ont été filmées en quatre semaines. Pour transposer ces moments au grand écran, Spielberg a dépensé 12 millions $ (sur un budget total de 70 millions $). Il a fait appel à 2500 figurants, dont certains membres de l’armée de réserve irlandaise. Par ailleurs, plusieurs figurants étaient des amputés, auxquels l’équipe avait fabriqué de fausses prothèses qui pouvaient se détacher pour donner l’illusion de membres arrachés sous la violence des combats.

Deux des barges de débarquement vues dans «Il faut sauver le soldat Ryan» sont vraies et ont été utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale.

La scène d’ouverture du film a nécessité pas moins de 40 barils de faux sang et la plupart des blessures par balles ont été créées par ordinateur dans les bureaux d’Industrial Light & Magic (ILM), la compagnie d’effets spéciaux de George Lucas.

La bataille de Ramelle n’a jamais eu lieu, la ville n’existe pas! Steven Spielberg avait immédiatement décidé que de simuler le bombardement d’une ville française réelle serait un cauchemar logistique. Ramelle a donc été construite dans une ancienne base aérienne située non loin de Londres. Et, afin de rendre sa destruction la plus réaliste possible, les décorateurs ont acheté des tonnes de déchets et détritus de construction!

En envoyant «Il faut sauver le soldat Ryan» aux projectionnistes, Steven Spielberg avait inséré une note spécifiant qu’il voulait que le volume soit ajusté au maximum, sans égard à la compréhension des dialogues.