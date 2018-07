Heather Locklear reçoit le soutien de son ex

Le guitariste de Bon Jovi, Richie Sambora, a décidé de s'exprimer pour soutenir son ex-femme Heather Locklear. L'actrice semble au plus mal depuis quelques mois, et vient d'être admise dans un centre de soins après ce qui a été décrit comme étant une overdose, au lendemain de son arrestation pour avoir frappé un policier qui intervenait à son domicile pour des problèmes domestiques.

«Je serai toujours là pour Heather et pour Ava (leur fille). Je suis fier de ma fille pour sa force et son attitude lors de ce moment difficile», a écrit le musicien dans un communiqué publié par le Daily Mail. Richie Sambora et Heather Locklear se sont mariés en 1994 et ont divorcé en 2007. Ils ont eu une fille ensemble, Ava, donc, âgée aujourd'hui de 20 ans.

Ce mercredi, David Spade, un autre ancien compagnon d'Heather Locklear, avait manifesté son soutien à l'actrice. « Je l'aime. Elle a été gentille de bien vouloir sortir avec moi. J'aurai toujours une dette envers elle parce qu'elle était super gentille, très drôle, elle ne s'est jamais excusée, elle est sortie avec moi et elle se moquait de tout le monde, même si je suis sûr qu'on le lui a reproché », a-t-il expliqué dans l'émission de radio d'Andy Cohen, Radio Andy, sur Sirius XM.