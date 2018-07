Juste pour rire: grinçants Denis Drolet

Il ne fallait pas avoir les oreilles sensibles et, surtout, il fallait apprécier l’humour au second degré pour prendre son pied au gala Juste pour rire des Denis Drolet, samedi, à la Salle Wilfrid-Pelletier.

Mais les amateurs du genre se sont assurément bidonnés au cours de cette soirée, drôle du début à la fin, grinçante, souvent absurde, où personne n’a été épargné.

Gags faussement homophobes ou vulgaires, flèches au poids de Ginette Reno, au «passionné d’informatique» Paul Cagelet et aux particularités physiques du «petit Jérémy»: on s’est abreuvés aux malaises plus qu’on ne les a craints.

Au numéro d’ouverture, Sébastien Dubé s’est remémoré Gilbert Rozon, «ses cheveux en argent, son foulard en or», avec nostalgie. «Les vieux maniaques qui ont de la classe comme mon Gilbert, il n’y en a plus beaucoup», a-t-il regretté.

On a néanmoins ramené la mobylette de l’ex-magnat de la blague, chevauchée par un Jean-François Breau vêtu en pilote d’avion.

Après une entrée de type cabaret où se sont trémoussées quatre danseuses à plumes et paillettes, le duo Drolet avait annoncé la tenue imminente de l’incontournable parade des jumeaux, «seule place où on va pouvoir voir les jumelles Rozon cette année».

Une «revue culturelle», auprès de Jean-Sébastien Girard, a soulevé une cruciale question: Hubert Lenoir est-il un garçon, une fille ou un morceau de réglisse?

Euphorie pour Mariana

Expressif, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques a mis la foule dans sa poche grâce à des réflexions sur la beauté et la laideur.

Rosalie Vaillancourt s’est amenée en sautillant et a donné dans un style glauque en relatant sa fausse-couche imaginaire. «Sont tellement ‘‘cutes’’, on dirait qu’on a juste envie de les allaiter», s’est-elle émoustillée au sujet de ses hôtes, les Denis Drolet.

Arrivée en surprise, Mariana Mazza a causé une bruyante euphorie au parterre, mais est repartie presque aussitôt, sans même avoir ouvert la bouche, sur un ordre virulent du Denis barbu. «L’année passée, elle m’a fait assez peur, elle me flashait sa graine dans les toilettes!» a justifié ce dernier. La salle a eu beau huer, Mariana n’est jamais revenue.

Jean-Thomas Jobin s’est improvisé voyant avec une spectatrice, lui prédisant un avenir plutôt sombre. On a ensuite eu l’impression de rencontrer l’héritier spirituel de Jobin, un drôle d’oiseau nommé Jean-Michel Martel, qui a offert d’un ton monotone un récit de voyage décalé, montage-photos à l’appui.

Guy et René (Anne-Élisabeth Bossé et Sonia Cordeau), des Appendices, sont venus mettre leur grain de sel, tout comme Daniel Grenier, armé de ses rébus sans queue ni tête. Quant aux Pic-Bois, leur interprétation d’un peintre et son modèle nu, les bijoux de famille camouflés par trois bananes, était simplement délicieuse.