Lac-Beauport veut une partie de Québec

Une vingtaine de résidents du nord de Québec veulent quitter la ville pour être annexés à la municipalité de Lac-Beauport, mais la capitale refuse.

Le dossier est dans l’air depuis plus d’une dizaine d’années, explique le maire de Lac-Beauport, Michel Beaulieu.

Le territoire en litige se trouve sur le bord du lac Tourbillon, une petite étendue d’eau située à l’est du lac Beauport et dont la moitié appartient à Lac-Beauport, et l’autre à Québec. Ce qui fait que la vingtaine de résidents qui habitent sur la portion sud du chemin de la Savane sont des contribuables de Québec, même si leur seul accès passe par Lac-Beauport.

«Les gens du lac ont entrepris une démarche pour que Lac-Beauport annexe leur bout du lac», a indiqué M. Beaulieu. Le conseil municipal de Lac-Beauport s’est dit favorable et a adopté une résolution en ce sens.

«Lac-Beauport avait analysé la situation et avait choisi de demander aussi l’annexion du sentier de randonnée qui se rend jusqu’à la cime du Relais. On a fait un projet pour demander la possibilité au ministère des Affaires municipales d’annexer cette bande de terre qui nous permettrait d’entretenir le sentier et de répondre à la demande citoyenne.»

Peu de services

Yolande Brousseau, résidente du secteur, explique que les citoyens sont insatisfaits des services de la Ville de Québec. «Ils ne font rien ici. Ils n’entretiennent pas la route», commente-t-elle.

Or, la Ville de Québec a l’intention de s’opposer à cette demande. Comme le processus prévoit qu’elle a 30 jours pour donner son avis, la municipalité a dû convoquer une assemblée extraordinaire du conseil municipal, ce qui est assez inusité en période de relâche estivale.

Lundi, les membres du conseil se réuniront donc pour adopter une résolution désapprouvant la demande d’annexion de leur voisin du nord.

Michel Beaulieu ne lance pas la serviette. «Ce n’est pas une finalité en soi. On pourrait éventuellement se rencontrer de nouveau et analyser des possibilités pour que ça se fasse. [...] On va voir ce qu’on peut faire pour satisfaire les citoyens touchés.»