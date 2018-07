Les 8 meilleurs tout compris aux Bahamas

Plus de 700 îles, des coraux, de l'eau translucide et des plages de sable blanc. Les Bahamas ont de quoi combler les attentes de tous les voyageurs, particulièrement des amoureux de la nature.

Voici la liste des huit meilleurs complexes tout compris aux Bahamas, selon le site JetSetter. De quoi vous donner le goût de partir.

1. Sandals Emerald Bay. Ce complexe réservé aux adultes sur l'île de Great Exuma est idéal pour les couples en quête de tranquillité. «Cette luxueuse station balnéaire, située dans une enclave, est conçue pour que vous vous sentiez seuls sur place. Le service règne en maître et l'architecture style bahamien des villas et des suites s'harmonisent avec la nature», écrit l'hôtel sur son site Internet. L'hôtel propose 11 restaurants (dont un café de Paris) et six bars. Pour vous rafraîchir, vous pouvez compter sur l'une des trois piscines ou encore l'eau turquoise de l'océan.

2. Fowl Cay Resort. Un magnifique hôtel sur une île privée. Quoi demander de mieux? Si le prix semble à première vue dissuasif, rappelez-vous que seulement 28 clients sont admis à la fois dans l'île de 50 acres. Les six villas allant d'une à trois chambres sont réparties en différents endroits et sont toutes munies d'une cuisine équipée. Si vous cuisinez, votre réfrigérateur sera ravitaillé sans frais. Les clients ont aussi accès à une voiturette de golf pour se déplacer dans l'île.

3. Lighthouse Pointe at Grand Lucayan. Situé dans l'île de Grand Bahama cet hôtel de moins de 200 chambres est vraiment un tout, tout, compris. Les boissons de grande marque, les barbecues sur la plage et l'accès illimité au terrain de golf comptent parmi les inclusions de votre séjour. Ne vous reste qu'à profiter sans vous soucier de la facture des extras.

4. Sandals Royal Bahamian. Cet hôtel de Nassau n'a pas que son nom de royal. Dans les années 40, l'endroit était la destination favorite du duc et de la duchesse de Windsor qui venaient y passer du temps. Le décor pourrait même parfois laisser penser qu'on se trouve dans un château. Principal attrait, l'hôtel offre l'accès à une île privée, au large, où les clients du Sandals peuvent profiter de deux plages isolées ainsi que d'un restaurant de fruits de mer.

5. Viva Wyndham Fortuna Beach. Une option qui peut s'avérer intéressante pour les familles qui en auront pour leur argent dans l'île de Grand Bahama. Le complexe est doté de 274 chambres et d'un club pour les enfants. Côté pratique, toutes les installations (dont la piscine et les trois restaurants) ne sont pas trop éloignées des chambres.

6. Small Hope Bay Lodge. Situé dans l'île d'Andros, cet hôtel est fait pour les amoureux de la nature, dont plusieurs reviennent année après année. Plongée sous-marine, plongée en apnée (l'hôtel est situé près de la troisième plus grande barrière de corail au monde), pêche et marche en nature font partie des activités proposées.

7. Melia Nassau Beach All Inclusive. Malgré sa taille (près de 700 chambres!), cet hôtel situé près de Nassau arrive à proposer une expérience de qualité à ses clients. Les chambres de la catégorie The Level ont été rénovées et offrent certains privilèges comme le service de préparation à la nuit. La piscine principale, dans laquelle se trouve un bar, est fort occupée, mais il en existe deux autres plus calmes.

8. Hotel Riu Palace Paradise Island. Ici, tous les visiteurs sont accueillis par un verre de bienvenue. Les 379 chambres sont toutes équipées d'un minibar et le service aux chambres est disponible 24 heures sur 24. À proximité de l'hôtel se trouve la plage Cabbage, considérée comme l'une des plus belles des Bahamas.