Lisa LeBlanc : «Ça va être un spectacle mémorable»

De retour d’une série de spectacles en Europe, Lisa LeBlanc a repris la route pour donner des concerts un peu partout au Canada, dont au Québec, où elle bouclera d’ailleurs la boucle de sa tournée en décembre prochain. Par la suite, elle s’accordera une pause d’un an.

D’ici là, l’auteure-compositrice-interprète participera notamment à la première édition du «SP Show» au profit de la sclérose en plaques, qui se tiendra le 15 septembre au Club Soda.

Lisa LeBlanc a plusieurs bonnes raisons de prendre part à la première édition du «SP Show» au profit de la Société canadienne de la sclérose en plaques. La première étant que sa meilleure amie, Sophie Berriault, l’instigatrice du spectacle, a reçu le diagnostic de cette maladie en décembre 2015. Les deux femmes se sont connues grâce à la musique il y a six ou sept ans, alors que Sophie travaillait pour Réseau Ontario, un organisme qui aide les artistes francophones en Ontario.

«Ç’a été un choc quand j’ai appris sa maladie, explique la chanteuse. Initialement, comme bien du monde, je ne savais pas ce qu’était la sclérose en plaques. Sophie est extrêmement débrouillarde et intelligente. Elle a été capable de trouver de l’info, mais elle a fait énormément de recherches. Je trouve ça vraiment cool que le show ait lieu et que la plateforme d’information ''PS j’ai la SP'' ait été lancée sur Facebook, Instagram et YouTube. Une des raisons pour lesquelles je voulais participer à ce spectacle que Sophie a organisé, c’était pour que les gens puissent avoir plus d’information au sujet de la maladie, surtout ceux qui en sont atteints ou qui viennent de recevoir le diagnostic et qui ne savent pas où aller pour se renseigner. Je trouve que Sophie a été super courageuse de créer cet événement et de dire qu’elle a la sclérose en plaques afin d’inspirer les gens qui ont cette maladie et de les inciter à le dire aussi.»

Aussitôt que sa bonne amie a eu l’idée de faire un spectacle, l’auteure-compositrice-interprète n’a pas hésité une seconde à en faire partie. Plusieurs autres artistes seront réunis, dont Émile Bilodeau, Rémi Chassé, Klô Pelgag et Safia Nolin.

«Ce sont tous des amis, et c’est toujours un plaisir de se retrouver avec une aussi belle gang. Je pense que ça va être un show mémorable.»

Bientôt en sabbatique

Les affaires roulent pour l’artiste originaire du Nouveau-Brunswick, qui revient d’une tournée de spectacles en Europe.

«C’était incroyable! On a fait des villes extraordinaires! J’ai été très choyée de pouvoir aller dans de nouvelles places, comme en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne. Il y avait entre 100 et 300 personnes à mes concerts. C’était des petites salles super ''tripante''!»

La carrière de la jeune femme s’étend de plus en plus du côté anglophone.

«On est censés aller aux États-Unis à l’automne et retourner en Europe. Cet été, on est au Québec et au Nouveau-Brunswick. On fera aussi une tournée au Québec en décembre.»

C’est d’ailleurs dans la Belle Province - plus précisément à Victoriaville le 15 décembre - qu’elle bouclera la boucle de cette tournée tirée de son album «Why You Wanna Leave, Runaway Queen?», paru en 2016.

«L’année prochaine, je vais prendre une sabbatique de tournée. Il y a plein de choses qui mijotent dans ma tête. Je ferai éventuellement un nouvel album, mais ça ne sera pas avant 2020. Ça fait huit ans que je suis en tournée; je pense qu’il est temps pour moi de prendre un petit ‘‘break’’! (rires) Je ferai probablement des voyages.»

«J’aimerais aussi faire un peu de réalisation pour d’autres chanteurs et musiciens. J’ai d’autres projets liés à la musique que je n’ai jamais eu le temps de faire parce que j’étais tout le temps sur la route à présenter des shows. Je trouve ça ‘‘tripant ’’ de ne pas faire de tournée pendant un an; je pense que ça va m’ouvrir plein de portes et me faire voir autre chose. J’aime faire différentes affaires et je suis mûre pour quelque chose de nouveau!»