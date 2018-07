Maripier Morin et Alexandre Landry: complices à l’écran et dans la vie

Depuis le tournage du film La chute de l’empire américain de Denys Arcand, une nouvelle amitié est née entre les deux têtes d’affiche Maripier Morin et Alexandre Landry.

« Alex et sa blonde vont venir avec nous à London, passer la fin de semaine prochaine au chalet. Alex est devenu mon boy. On s’entend bien. On s’aime beaucoup et on a beaucoup de respect l’un pour l’autre. Cette année, j’ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup, et on ne s’est pas vus, et là, avec la promo du film, on s’est dit “oh oui, c’est vrai, on s’est ennuyés !” On s’est revus alors quelques fois. J’avais même une audition et il est venu à la maison m’aider à répéter », raconte-t-elle, au dévoilement de la nouvelle collection de Revlon, au bureau Veritas, mardi dernier.

Les deux amis se sont également retrouvés récemment à l’occasion du 32e anniversaire de Maripier Morin. Mais oubliez les soirées extravagantes, l’animatrice a préféré une célébration plus intime.

« Je suis allée souper avec des amis. On était une douzaine. Je trouve que de toute façon, 32 ans, on s’en fout », explique-t-elle.