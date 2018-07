Miley Cyrus et Liam Hemsworth ne se séparent pas

Miley Cyrus et Liam Hemsworth ont été choqués par les rumeurs de séparation de leur couple qui ont circulé cette semaine, lorsque des journalistes d’OK! Australie ont annoncé qu’ils avaient annulé leur mariage car ils n’arrivaient pas, selon le magazine, à se décider s’ils devaient avoir des enfants ou non.

Des sources auraient dit au magazine que Liam Hemsworth se serait «senti comme un idiot», après que Miley Cyrus lui eut dit qu’elle n’était pas sûre de vouloir se marier.

«Il veut des enfants, et ne veut pas remettre ça à plus tard, mais ce n’est pas ce que veut Miley. Il a le cœur brisé, aurait confié une source. Miley a repoussé le mariage, et Liam en a eu marre. Cela fait des mois qu’ils ne s’entendaient plus.»

Mais le couple a offert une autre vision des choses ce jeudi soir, et utilisant les réseaux sociaux pour rassurer leurs fans. Même s’ils n’ont pas réagi à la rumeur frontalement, Liam Hemsworth a posté une vidéo du couple, dansant, de bonne humeur, sur de la musique dans leur voiture.

Sur la vidéo, l’acteur décide de faire peur à sa fiancée en laissant soudainement échapper un puissant cri, faisant sursauter Miley Cyrus, avant que cette dernière ne se rende compte que son fiancé se moquait d’elle. «Je vais te tabasser...», lance-t-elle avant de s’en aller, tandis que l’acteur pointe l’appareil photo, déclarant qu’il est « numéro 1 ».