«Pas de panique, il n’ira pas loin à pied»: beaucoup de cœur

Joaquin Phoenix, Jonah Hill et Rooney Mara sont les interprètes de «Pas de panique, il n’ira pas loin à pied», nouveau long métrage signé Gus Van Sant.

John Callahan (Joaquin Phoenix) est un caricaturiste bien connu de Portland, en Oregon. «Pas de panique, il n’ira pas loin à pied» est tiré de ses mémoires. L’histoire est donc vraie et elle n’en est que plus poignante, même si Gus Van Sant a choisi une structure scénaristique non linéaire qui désarçonne un peu le spectateur et l’empêche de ressentir toutes les émotions voulues.

Par bribes, le cinéaste reconstitue l’existence de John. Alcoolique, l’homme vivote de «jobines» et ne pense qu’à vider sa bouteille de tequila avant d’entamer sa journée. Un soir, avec un de ses amis (Jack Black), il part en tournée de «partys» tous plus arrosés les uns que les autres. L’irrémédiable se produit: un accident de voiture le rend quadraplégique.

Le choc est brutal (la scène avec le médecin qui lui apprend son état est violente), la rééducation est longue. C’est à ce moment qu’il rencontre Annu (une Rooney Mara sous employée) et qu’il décide de rejoindre les Alcooliques anonymes, où Donnie Green (Jonah Hill, toujours excellent dans un rôle dramatique) devient son parrain.

Dès les premières scènes, le jeu de Joaquin Phoenix happe, car il parvient rapidement à rendre John sympathique. Le spectateur se prend ensuite suffisamment d’affection pour l’homme afin de vouloir qu’il s’en sorte, sans pour autant que, ni le réalisateur, ni l’acteur ne martèlent le message de rédemption et d’espoir avec trop de lourdeur.

Outre les allers et retours constants dans le temps qui finissent par diluer la fluidité de cette oeuvre biographique, le trop petit rôle réservé à Rooney Mara dérange. L’actrice n’apparaît que sporadiquement, sans souci de cohérence, comme si une partie de sa performance avait été coupée au montage. C’est d’autant plus dommage qu’elle offre une sincérité et une fraîcheur bienvenues dans ce paysage plutôt sombre.

John Callahan étant caricaturiste et pratiquant l’humour très noir, ses dessins accompagnent son cheminement, sans pour autant faire de ce film une comédie. Tourné et joué avec doigté, retenue et délicatesse, «Pas de panique, il n’ira pas loin à pied» est un long métrage subtil qui demeure longtemps en tête.

Note: 3 sur 5