Salmonella: rappel de deux sortes de «Riz Vite & Bon»

L’entreprise Mars Canada procède au rappel de plusieurs sachets de riz Uncle Ben’s, car ils pourraient avoir été contaminés par la bactérie Salmonella.

Le rappel concerne les sachets de 165 g de «Riz Vite & Bon Brocoli» et «Riz Vite & Bon Saveur de poulet champêtre». Ils portent, pour ceux au brocoli, les numéros de lots 826DC4RX01, 826EA4RX01, 826EB4RX01, 826EC4RX01, 827BA4RX01 et 829AA4RX01, et pour ceux au poulet, les numéros 827BB4RX01, 827BA4RX01 et 827BC4RX01.

Les sachets de riz en question ont été vendus par un nombre limité de détaillants dans l’est du Canada, selon l’entreprise.

Les produits visés par ce rappel ne devraient pas être consommés, avertit Mars Canada. L’entreprise a toutefois affirmé dans un communiqué qu’elle avait déjà récupéré la majeure partie des sachets de riz.

Dans de telles situations, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) recommande aux consommateurs de jeter les produits ou de les ramener au magasin où ils ont été achetés.

Mars Canada assure par ailleurs qu’aucun cas de maladie associé aux produits retirés des rayons n’a été signalé.

La Salmonella peut causer de la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée chez les personnes en bonne santé. Elle peut entraîner des complications à long terme, notamment une forme grave d’arthrite. Chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli, elle peut entraîner des infections graves, voire mortelles.