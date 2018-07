Stéphane Archambault: au rythme de sa famille

Heureux de faire partie de la distribution de «Laurel et Hardy» au Théâtre Hector-Charland de L’Assomption, Stéphane Archambault profitera de la belle saison auprès des siens. Avec deux enfants, Jeanne, 6 ans, et Clovis, 14 ans, la vie sera rythmée par le quotidien et par d’agréables activités familiales.

Stéphane, vous êtes au théâtre dans «Laurel et Hardy», une pièce qui contribue à faire revivre un duo mythique.

Oui, je suis super emballé par ce projet en raison de l’équipe, mais aussi du théâtre. Hector-Charland est un endroit que j’aime beaucoup; c’est une salle confortable. Et L’Assomption est un si bel endroit! La pièce porte sur la vie des personnages Laurel et Hardy et sur leur amitié. Nous ferons un survol de leurs vies extraordinaires et, pour ce faire, nous aurons recours par moments à des extraits de films. Comme ils ont commencé leur carrière dans les années 20, ils sont passés du cinéma muet au parlant. Quand il a fallu parler au grand écran, ils étaient déjà des stars internationales. Il leur a fallu s’adapter à cette nouvelle réalité.

C’était bien avant le doublage...

Tout à fait. Laurel et Hardy ont décidé de tourner les scènes dans chacune des langues phonétiquement. Ils tournaient donc successivement en anglais, en français, en espagnol, etc. Le doublage est arrivé par la suite. Comme le public était habitué d’entendre parler Laurel et Hardy avec un fort accent, il a été décidé de les doubler en conservant leur accent. Ils ont fait 106 films. C’était des stars! J’ai montré des extraits à mes enfants qui ont trouvé ça drôle. Ce qui transparaît dans les films, c’est la complicité, l’amour et l’amitié indéfectibles qui les unissaient. Ils avaient besoin l’un de l’autre. Ensemble, leurs forces se décuplaient.

Comme vous jouerez à L’Assomption, vous n’aurez donc pas à vous installer à l’extérieur de Montréal pendant l’été...

Oui, et c’est un grand avantage. Parfois, s’éloigner peut être très bucolique quand on part en famille, mais mon fils est à un âge où je peux difficilement faire ça. Je ne pourrais pas l’amener pour l’été en Gaspésie, par exemple. À 14 ans, il trouverait ça difficile parce qu’il a ses activités. Je trouve ça parfait de pouvoir rester à la maison.

Quand vous jouez au théâtre le soir, à quoi ressemble votre routine quotidienne?

Cela implique que, plusieurs soirs par semaine, je quitte avant le souper pour aller au théâtre. Ça occupe mes fins de semaine aussi, mais je suis toujours heureux d’aller travailler. Il faut quand même spécifier que le dimanche m’appartient, ce qui est très apprécié, car ça me permet de jouer à la balle-molle avec mon équipe. La beauté de la chose, c’est que, durant la saison estivale, on peut recevoir en semaine.

Et vous avez du temps pour votre famille?

Oui, grâce à cet horaire, je peux passer beaucoup de temps avec mes enfants le jour. Je m’organise pour être beaucoup plus présent parce que je sais que je serai absent le soir. Je poursuis aussi la radio. On peut m’entendre sur Ici Musique les samedis: j’anime «Vraiment top», une émission durant laquelle je partage mes palmarès, des anecdotes, des coups de cœur avec les auditeurs.

Quelles sont vos activités estivales?

Nous ferons du camping en famille et quelques brèves escapades. Mon fils joue au basketball, il participera aux Jeux du Québec. Il doit suivre un entraînement rigoureux. Je m’organiserai pour faire une sortie sportive ou culturelle par semaine en famille. C’est important pour moi de sortir du quotidien. En même temps, je ne veux pas non plus surcharger mes enfants. Je trouve qu’ils sont déjà bien assez occupés durant l’année scolaire. Mon fils pratique un sport de compétition et il est aussi performant à l’école. Il faut qu’il ait du temps pour faire autre chose. De nos jours, nous avons tendance à vouloir organiser l’horaire de nos enfants alors que c’est bénéfique d’être un peu désorganisé. Quand mes enfants me disent qu’ils ne savent pas quoi faire, je leur réponds qu’ils vont trouver.

C’est donc un moment pour décrocher?

Oui, et c’est bon d’avoir du temps pour vivre. Si je suis favorable à la planification, je laisse aussi de grandes plages où rien n’est planifié. En plus, nous avons eu un gros printemps. Nous avons fait refaire notre terrain. Nous avons géré un vrai chantier... Ça sera donc agréable d’en profiter.

Jardinez-vous un peu?

Ma blonde et ma fille de six ans jardinent. Ma fille est une véritable passionnée de jardinage. Elle y a été initiée à la maternelle alors qu’elle faisait pousser différentes choses dans la classe. C’est magique pour un enfant de partir d’une petite graine et de voir pousser une plante. Nous avons senti chez elle un réel intérêt pour cette activité. Nous avons donc décidé de jardiner plus que par les années précédentes. Nous avons aménagé un carré dans lequel nous faisons pousser nos fines herbes. Manger une tomate de son jardin, et non une tomate qui vient de l’épicerie, c’est incomparable. C’est notre fille qui nous invite à arroser le potager et à nous en occuper. Elle est vraiment à son affaire!

Stéphane Archambault era sur scène dans «Laurel et Hardy», qui sera présentée du 2 août au 1er septembre au Théâtre Hector-Charland. Pour plus d’informations, rendez-vous à hector-charland.com.