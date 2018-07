Un serpent apparaît dans la toilette de sa résidence

Toute une surprise pour James Hooper, un résident de la Virginie, lorsqu’il s’est rendu jeudi dans la salle de bain de sa résidence : un serpent était apparu dans la cuvette de sa toilette.

«Je me suis retourné, j’ai regardé dans la toilette, et je ne pouvais pas le croire. Je croyais que c’était quelqu’un qui me faisait un mauvais tour», a raconté le résident de Virginia Beach.

Avec sa femme, ils ont appelé leur colocataire, Kenny, pour avoir son opinion sur la meilleure façon de se débarrasser du reptile. Ce dernier a alors un éclair de génie et court chercher... sa canne à pêche.

«J’ai fait un nœud coulant au bout de la ligne et j’ai réussi à le passer autour de sa tête. J’ai tiré et il a commencé à se serrer; je me suis dit que je l’avais», explique-t-il.

«Plus on le sortait, plus on voyait qu’il était gros», raconte M. Hooper.

Ils réussissent à mettre l’animal dans un seau et appellent les services animaliers, qui croyaient eux aussi qu’il s’agissait d’une mauvaise blague.

«C’est probablement une première, concède Rebecca Franklin, superviseure du service de contrôle animalier. Le serpent dans la toilette, c’est le genre de cas qu’on se dit qu’ils ne peuvent pas se produire. Et bien maintenant, c’est arrivé!»

Il s’agissait d’un python royal, une espèce qui n’est pas indigène en Virginie.

Selon Mme Franklin, l’animal s’est probablement introduit dans la résidence des Hooper en suivant quelque chose à manger...

Après avoir vu une photo sur Facebook, le propriétaire du serpent s’est manifesté aux services animaliers. L’animal était en fuite depuis deux semaines. Il a été remis à ses propriétaires, qui s’assureront qu’il ne prendra pas à nouveau la poudre d’escampette.