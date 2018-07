À VOIR | Un vrai costume volant d’Iron Man en vente

Un inventeur britannique a conçu un costume permettant à celui qui le porte de voler comme le fait le superhéros Iron Man. Il est en vente pour la rondelette somme de... 580 000 $!

L’habit est muni de cinq moteurs à réaction installés sur les bras et dans le dos. En le portant, on peut atteindre une vitesse de plus de 50 km/h et monter à une altitude de près de 4000 mètres, selon CNN. On le contrôle avec les mouvements de son corps, et selon son créateur, il est plutôt facile de le manœuvrer.

Il est possible de payer et d’essayer l’habit volant dans le hangar de la compagnie, Gravity, en Angleterre, un forfait qui permet aussi de rencontrer son créateur.

Autre option : l’acheter. Mais il faut alors sortir le chéquier : Gravity le vend 340 000 livres sterling, soit environ 580 000 $ canadiens!