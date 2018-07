L’interdiction de feux à ciel ouvert maintenue

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a maintenu dimanche matin son interdiction de faire des feux à ciel ouvert dans plusieurs régions du Québec.

La mesure frappe les régions du centre, du nord et de l’est de la province, soit l’Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord – incluant l’île d’Anticosti –, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Capitale-Nationale. L’interdiction touche aussi le Nord-du-Québec, entre le 47e et le 51e parallèle. La Mauricie, l’Outaouais, les Laurentides et Lanaudière sont également touchées.

La SOPFEU indique les dangers d’incendie dans ces régions sont «extrêmes». La société n’a pu préciser à quel moment cette interdiction pourra être levée.

«On étudie tous les jours la température et les précipitations à venir, a indiqué Isabelle Gariépy, porte-parole de la SOPFEU sur la Côte-Nord. Il y a plusieurs facteurs, mais cela prend une bonne quantité de pluie.»

Plus de 70 % des incendies de forêt sont causés par l’homme. Dimanche matin, 29 incendies étaient en activité sur le territoire québécois.