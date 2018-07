Maltraité, forcé de vivre dans une grange et de manger de l'herbe pour survivre

Un adolescent de 15 ans de l’Oklahoma peut remercier les services sociaux après avoir été découvert amaigri dans une grange appartenant à sa famille.

Selon les experts, il ne pesait que 80 lb et devait manger seulement des brindilles et du gazon pour survivre. Un homme a été arrêté dans cette histoire.

«Il y a un mois, nous travaillons sur la clôture lorsque nous l’avons vu. Nous pensions qu’il avait 8 ans en raison de son physique», explique à CNN Zach Guy, un voisin.

De plus, la victime avait plusieurs os brisés en raison des coups portés par son père, le tout sous les yeux de sa belle-mère et ses frères. Il n'a jamais reçu de soins de la part de professionnels et les médecins sont surpris qu'il ait survécu.

«Si les médecins de l’hôpital pour enfants n’étaient pas intervenus pour lui prodiguer des soins, l’ado aurait été trouvé mort en moins d’une semaine», explique l’avocat Adam Panter.

«Nous sommes complètement horrifiés par cette situation particulière», a affirmé à CNN Stacy McNeiland qui travaille dans un organisme qui défend les droits des enfants abusés.

École à la maison

L’adolescent de 15 ans a été retiré de l’école il y a deux ans et devait suivre les cours à la maison. Le ministère de l’Éducation de l’État mène maintenant des vérifications.

«La première erreur a été de retirer l’enfant de l’école», a ajouté Mme McNeiland.

Un porte-parole du ministère de l’Éducation a indiqué qu’aucun suivi n’est effectué pour savoir quelles sont les matières enseignées à la maison.

Selon la loi, un élève à la maison doit recevoir l'équivalent de 180 jours lors d’une année scolaire. Ce qui chicote la travailleuse, c’est qu’aucune autre exigence ne doit être respectée.

«On doit lever le drapeau rouge. Pourquoi retirez-vous vos enfants de l’école? Quels sont vos plans?», s’interroge Mme McNeiland.

Selon une coalition nationale qui prône un enseignement à domicile adéquat, 13 autres cas d’abus d’enfants ont été répertoriés dans l’État de l’Oklahoma.