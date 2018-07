Serge Dessureault exposé en chapelle ardente ce jeudi à l'oratoire Saint-Joseph

Le pompier et alpiniste québécois Serge Dessureault mort en escaladant un des plus hauts sommets du monde au Pakistan plus tôt ce mois-ci sera exposé en chapelle ardente à l’oratoire Saint-Joseph jeudi, quelques jours avant ses funérailles.

L’exposition en chapelle ardente aura lieu à la crypte de l’oratoire dans l’après-midi, soit de 13 h 30 à 16 h, «en collaboration avec ses confrères de travail» du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), peut-on lire dans son avis de décès.

Ses funérailles, elles, auront lieu le dimanche suivant (29 juillet) à 14 h au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, à Boucherville.

La famille et les amis désirant offrir leurs condoléances pourront le faire au Centre multifonctionnel le jour des funérailles, de midi à 14 h, ainsi que la veille de 10 h à 17 h.

Serge Dessureault, qui était capitaine à la caserne 19 du SIM, avait 53 ans. Il était marié et avait deux filles.