Un curé qui adore le métal

Le curé de Baie-Saint-Paul est un amateur de musique et plus précisément de heavy métal. En poste depuis dix ans, Armand Bégin vit, cet été, son premier Festif !

« Je prends toujours mes vacances en juillet et je n’étais jamais ici », a-t-il lancé, lors d’un entretien, vendredi, la journée de son anniversaire.

Il raconte avoir passé neuf soirées au Festival d’été de Québec, où il a vu Neil Young, Shawn Mendes, Alexisonfire, a assisté aux soirées « rap » et techno, et a enfin pu voir une prestation complète des Foo Fighters. Il était là lors du déluge de 2015. Les concerts de Neil Young et de la bande à Dave Grohl ont été ses préférés.

Solidarité

« On a malheureusement manqué Avenged Sevenfold en raison des problèmes de santé du chanteur, mais les groupes remplaçants n’étaient pas trop mal », a-t-il laissé savoir.

Le curé Armand Bégin n’a jamais hésité, lorsque Clément Turgeon, directeur général et artistique du Festif !, l’a approché pour utiliser le sous-sol de l’église ou le garage de la fabrique pour des spectacles de fin de soirée.

« J’ai toujours aimé la musique et j’ai toujours manifesté de l’ouverture aux arts, aux artistes et à la solidarité qui s’exprime entre les gens à travers la musique et le sentiment d’appartenance qui se crée. J’ai toujours été comme ça », a laissé tomber l’homme de 65 ans, originaire de Sainte-Marie, en Beauce, assis sur le perron du presbytère.

Il fallait le voir, vendredi, en fin de soirée, tout près de la scène, pour la prestation du groupe « stoner-grunge-psychédélique » Fuudge. Il tapait du pied et oscillait de la tête. Il portait même encore son macaron du Festival d’été de Québec qui scintillait.

Camaro jaune

Il prévoyait aussi aller faire un tour au concert de Honeymoonshaker et Tiken Jah Fakoli à la Place Desjardins et aller voir Bob Log III et Keith Kouna dans le sous-sol de « son » église.

Le propriétaire d’une Camaro jaune, qu’il doit sortir du garage de la fabrique pour les concerts du Festif !, a commencé à s’intéresser à la musique métal, il y a une trentaine d’années, avec les AC/DC, Iron Maiden et Metallica. Des groupes qu’il a vus plusieurs fois au Colisée et sur les Plaines.

« C’est dynamique, entraînant et survoltant. Quand on écoute ça, on est porté à se laisser entraîner par la musique et à brasser avec eux autres aussi. J’aime d’autres genres, mais le métal, c’est ce que je préfère », a-t-il laissé tomber.

Est-ce que vos paroissiens trouvent que vous exagérez ?

« Non. C’est sûr qu’ils disent qu’ils ne connaissent pas beaucoup de curés qui ont ces goûts-là. Surtout lorsqu’ils découvrent que j’aime le heavy métal », a lancé en riant ce partisan des Bruins de Boston qui, cet automne, va courir son 21e marathon.

Metallica est son groupe préféré et il raconte l’avoir vu une dizaine de fois au Colisée Pepsi, au Centre Vidéotron, à l’Hippodrome de Québec, où il raconte avoir vu son meilleur concert toutes catégories confondues, et deux fois sur les Plaines.