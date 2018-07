Une modernisation pour régler «de nombreux problèmes»

Un mois après avoir obtenu le feu vert pour amorcer les études en vue de moderniser l’Hôtel-Dieu de Lévis, le CISSS de Chaudière-Appalaches vient de lancer un premier appel d’offres dans lequel il souligne le « besoin criant de correction des problématiques de vétusté » de son bloc opératoire, notamment.

« Le présent projet émane du besoin criant de correction des problématiques de vétusté du bloc opératoire, du service d’endoscopie et de l’unité de retraitement des dispositifs médicaux (URDM) de l’Hôtel-Dieu de Lévis », peut-on lire dans le document publié mardi.

« Meilleure option »

« En effet, de nombreux problèmes affectent le bloc opératoire actuel, certains d’entre eux ont même forcé à plusieurs reprises dans les dernières années la fermeture des salles », ajoute le CISSS dans la description du projet.

Évalué à 110 M$, le projet de modernisation de l’Hôtel-Dieu de Lévis est inscrit au Plan québécois des infrastructures comme « projet à l’étude ».

À la mi-juin, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a autorisé la production d’un dossier d’opportunité, au coût de 1,5 M$, pour « déterminer la meilleure option immobilière à long terme afin d’assurer le maintien de la qualité et de la sécurité des soins et des services offerts aux usagers ».

Un premier pas

L’appel d’offres qui vient d’être lancé pour retenir les services d’une firme d’architectes est un premier pas vers cette étape.

« C’est une petite partie avant le dossier d’opportunité. On n’est pas encore dans les solutions immobilières, mais dans le pourquoi on a besoin de moderniser notre bloc opératoire et notre bloc endoscopique », a résumé le directeur des services techniques du CISSS, Bernard Tremblay.

Qualité des services affectée

Dans l’appel d’offres, le CISSS souligne que « l’efficacité des soins et des services offerts aux patients est évidemment en jeu ».

« L’organisation, la productivité, la prévention des infections sont touchées et ont évidemment de graves conséquences sur la qualité de la desserte en matière d’activités chirurgicales à l’échelle régionale, sans compter toutes les mesures d’atténuation mises en place pour limiter les inconvénients à la population desservie et les irritants ressentis par les membres du personnel », est-il écrit.

L’optimisation du bloc opératoire et de l’URDM est aussi nécessaire en raison, notamment, de l’aménagement « déficient au chapitre de la prévention des infections », peut-on lire.

Le projet de modernisation de l’Hôtel-Dieu de Lévis prévoit aussi l’ajout de trois salles d’opération et d’une salle d’intervention. Le dossier d’opportunité doit être soumis au conseil des ministres pour approbation avant la fin 2019.