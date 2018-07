Mont-Joli: certaines revendications des agents correctionnels entendues

Des modifications mineures ont été apportées au Palais de justice de Mont-Joli après que des agents correctionnels eurent refusé de travailler parce qu'ils considéraient que l'établissement n'était pas suffisamment sécuritaire.

«Le ministère de la Sécurité publique nous a demandé de procéder à certains travaux», a expliqué le directeur général de la Ville de Mont-Joli, Joël Harrison.

La Ville avait sept jours pour procéder à certains changements que la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) avait exigés après avoir visité l'établissement le 17 juillet.

Mardi dernier, cinq détenus qui devaient comparaître au palais de justice de Mont-Joli ont finalement dû comparaître au Palais de justice de Rimouski parce que les agents correctionnels refusaient de les escorter. Ils considéraient que leur sécurité était en danger¬.

Depuis, la serrure qui donne accès au quartier cellulaire a été changée, des armoires de métal ont été fixées au mur pour que les agents puissent y déposer leurs armes et d'autres travaux mineurs ont été réalisés.

«Le ministère a 14 jours pour revoir les mesures administratives en lien avec le contrôle des lieux et de la circulation», a précisé le responsable des communications pour la CNESST, Maxime Boucher.

À ce stade-ci, la Ville n'a pas reçu d'autres demandes de la part du ministère de la Sécurité publique qui loue les locaux de l'hôtel de ville situés au sous-sol. «On est en attente. Si jamais il y a des commandes, la Ville est tout à fait à l'aise de les réaliser», a précisé M.¬ Harrison.

D'autres changements espérés

Le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels espère que d'autres changements viendront. «Comme organisation on s'attend à plus, on attend toujours le rapport final, a souligné le président du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec, Mathieu Lavoie. On veut s'assurer que le ministère ait un plan, un calendrier, des échéanciers, pour rencontrer les exigences pour assurer la sécurité de nos agents et de la population.»

Le syndicat dénonce notamment l'absence d'un grillage à l'entrée du palais de justice pour y débarquer les personnes incarcérées. Il dénonce aussi le fait qu'il n'y ait pas de toilette dans chaque cellule et que la seule toilette disponible soit en porcelaine.

«Si quelque chose arrive dans l'un de ces trois palais de justice qui est lié à la sécurité, ils seront responsables. Ils auront été avisés. Ils l'étaient déjà avec des rapports. C'est le temps d'intervenir pour assurer la sécurité du processus de la justice dans ces trois palais», a dénoncé le député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé

Des travaux sont aussi prévus au troisième étage, mais cette fois, c'est le ministère de la Justice qui en a la responsabilité. «C'est plus une mise à niveau pour améliorer les locaux situés au troisième étage. Si tout va bien, on devrait aller en appel d'offres dans quelques semaines», a précisé M. Harrison.

Les différents acteurs espèrent donc qu'après le ministère de la Justice, celui de la Sécurité publique entreprenne des travaux majeurs.