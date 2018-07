De la pluie toute la semaine sur l'ensemble du Québec

Les précipitations qui ont débuté dimanche vont se poursuivre au moins jusqu’à vendredi, puisque tout le Québec va connaître une semaine de pluie.

Environnement Canada a émis un avertissement de chaleur pour les secteurs de Lachute-Saint-Jérôme, Lanaudière, Montréal, Laval, Vallée-du-Richelieu, Saint-Hyacinthe, Vaudreuil, Soulanges et Huntington.

«Des vents du secteur sud amèneront une masse d'air chaud et humide en provenance des États-Unis sur le sud du Québec lundi. Les valeurs combinées de température et d'humidité produiront un facteur humidex de près de 40. Le sentiment d'inconfort sera donc particulièrement prononcé dans ces secteurs», a précisé l'agence fédérale, dans la nuit de dimanche à lundi.

Lundi, à Montréal comme à Québec, malgré une alternance de soleil et de nuages, on parle de 60% de possibilités d’averses, et des risques d’orages en après-midi pour Montréal. Les températures varieront entre 28 et 31°C.

Le scénario se répétera jusqu’à vendredi, puisque le ciel gris et la pluie seront présents tout au long de la semaine pour l’ensemble du Québec. À Chibougamau et à Val-d’Or, il n’y aura qu’une seule journée ensoleillée, mercredi, avec une alternance de nuages.

Le soleil pourrait faire son retour pour la journée de samedi.