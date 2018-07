«Gueule de bois» et inquiétudes pour les Torontois

C’est avec «la gueule de bois» que de nombreux Torontois se sont réveillés, lundi matin, au lendemain de la fusillade qui a fait deux morts et treize blessés sur l’avenue Danforth.

À LIRE ÉGALEMENT

Toronto: une fillette de 10 ans et un femme de 18 ans sont les victimes

Tueur de Toronto: un individu «entraîné», selon un expert

«Trop de gens portent des armes dans notre ville»

Youssef Boudouh, propriétaire du restaurant Mister Frenchy, qui a pignon sur l’avenue où a eu lieu la fusillade, admet que les commerçants du secteur sont tous «abasourdis» après ce qui s’est produit dimanche soir.

«La définition du sentiment actuel, je dirais que c’est que nous sommes un peu K.-O. debout. On reprend les activités tant bien que mal, mais on se sent un peu bizarres», explique le restaurateur, qui était dans une réunion avec les gérants de son restaurant au moment de la fusillade, vers 22 h.

«Les gens sont horrifiés de savoir que ça ne s’est pas passé dans un quartier malfamé. C’est une rue symbolique, Danforth, c’est peut-être la rue où il y a le plus de restaurants au mètre carré au Canada», poursuit-il.

Un problème grandissant

Le problème des armes à feu à Toronto a contribué, au fil des ans, à faire grandir le sentiment d’insécurité de ses habitants, selon M. Boudouh.

«Il y a un sentiment d’insécurité qui grandissait depuis longtemps, indique-t-il. Toronto a un sérieux problème avec les armes à feu et depuis deux ans, ça ne va qu’en s’empirant.»

Le restaurateur estime que plutôt que de s’en prendre aux détenteurs d’armes à feu, il faut avant tout s’attaquer directement aux sources d’approvisionnement des armes de poing.

«Je suis arrivé au Canada il y a 8 ans et c’était assez paisible Toronto. [...] Aujourd’hui, on a l’impression qu’il y a une fusillade tous les jours. Toronto, on dirait que ça devient le Chicago des années 90.»

Entre temps, M. Boudouh entend demander à ses employés de redoubler de vigilance afin d’identifier les comportements suspects et de communiquer avec les autorités au moindre doute.

Des témoins au cœur de l'horreur

La fusillade de masse qui s'est produite au cœur du quartier grec de Toronto s'est produite sous les yeux de dizaines de témoins, qui profitaient notamment des restaurants de ce secteur achalandé.

Parmi eux, Andrew Mantzios a raconté à CP24 avoir vu le suspect ouvrir le feu sur une femme, alors qu'il se tenait à trois ou cinq mètres de lui. «Il était mince, mais il avait cette expression terrible sur le visage. Une femme courait et elle est tombée. Il est allé vers elle et lui a tiré dessus à deux reprises, à bout portant», a-t-il confié.

@JeremyGlobalTV

@JeremyGlobalTV

@JeremyGlobalTV

@JeremyGlobalTV









«J'ai vu le carnage alors que je courais dans la rue. C'était complètement fou. J'ai vu quatre personnes touchées près de la fontaine», a renchéri un autre témoin rencontré par CP24, qui estime avoir entendu «au moins 20 coups de feu».

Michael Kozaris, un homme qui travaillait au restaurant Mezes sur la rue Danforth, a vu l'un de ses collègues, Nick, être blessé par le tueur. «Il avait du sang qui lui coulait sur la main. Nous pensons que la balle a ricoché sur la porte», a-t-il raconté au «Toronto Star», en précisant qu'aux dernières nouvelles, les médecins croyaient que la balle était demeurée dans la main de son collègue.

Plusieurs témoins ont raconté que l'auteur de la tuerie a ouvert le feu au travers des fenêtres de commerces et de restaurants, essayant d'abattre les clients se trouvant à l'intérieur. Notamment, un homme a affirmé avoir vu le suspect tirer au moins cinq balles au travers d'une fenêtre. «Il zigzaguait sur Danforth, en allant du nord au sud. Dès qu'il voyait des gens, il ouvrait le feu», a-t-il affirmé à Global News.

Selon les autorités, la fusillade a fait trois morts, incluant le tireur, et 13 blessés.