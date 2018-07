La Caisse investit dans les tours cellulaires aux États-Unis

La Caisse de dépôt et placement du Québec et la firme australienne AMP Capital ont annoncé lundi qu’ils investiront jusqu’à 1 milliard $ US dans l’exploitant américain de tours de télécommunications Tillman Infrastructure.

Les deux investisseurs offriront un financement initial de 500 millions $ US qui permettra à Tilman de construire de nouvelles tours de télécommunication à travers les États-Unis. L’investissement pourrait atteindre 1 milliard $ US à terme en fonction des besoins de croissance futurs.

Créée en 2016, Tillman construit, détient et exploite des tours cellulaires utilisées par les entreprises de téléphonie sans fil. Tillman, dont le siège social est à New York, a amorcé la construction de ses premières tours à la fin de 2017 et compte actuellement des chantiers dans près de 40 États américains. AT&T et Verizon figurent parmi ses clients.

La Caisse, AMP et Tilman s’attendent à ce que les fournisseurs de services de téléphonie américains investissent environ 40 milliards $ US par année en immobilisations au cours des prochaines années afin de répondre à la demande grandissante des consommateurs en matière de données mobiles.

«L’offre de Tillman est concurrentielle et permet une rapidité et une efficacité à l’échelle du pays», a déclaré dans un communiqué Marc Cormier, premier vice-président, Revenu fixe, à la Caisse.

Tillman Infrastructure est une filiale de Tillman Global Holdings, dont les sociétés associées exploitent plus de 10 000 tours sur cinq continents.