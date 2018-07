La première démo de David Bowie trouvée dans une boîte à pain

La première démo connue de David Bowie a été retrouvée. Elle a été enregistrée avec son premier groupe, Les Konrads, en 1963, quand David Bowie avait 16 ans et qu’il était encore connu sous son nom véritable, David Jones.

Les directeurs de Decca Records avaient refusé le groupe et la chanson, «I Never Dreamed», n’a jamais été publiée. La bande a été découverte dans une vieille boîte à pain par le batteur et gérant du groupe, David Hadfield, alors qu’il nettoyait son loft en vue d’un déménagement dans les années 1990.

La démo pourrait atteindre plus de 13 100 $ US lors de sa mise en vente publique chez Omega Auctions à Newton-le-Willows, en Angleterre en septembre. David Hartfield explique que David Bowie jouait alors du saxophone, mais que le groupe l’avait convaincu de chanter sur cette démo.

«Quand on préparait la démo, David et notre guitariste Neville Wills ont écrit deux ou trois chansons. Nous avons décidé que nous ferions deux instrumentales à la guitare, et une avec une chanson originale. J’ai choisi "I Never Dreamed", car c’était la plus forte. Les deux autres étaient un peu faiblardes ! J’ai aussi décidé que David était la meilleure personne pour la chanter et en donner la bonne interprétation. C’est comme ça que c’est devenu le premier véritable enregistrement de David Jones (Bowie), chantant il y a 55 ans. Il n’existe pas d’autre enregistrement avec David en leader », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les Konrads ont été d’abord rejetés par Decca, mais ont obtenu finalement une audition avec Bowie relégué dans les chœurs. Ils ont été à nouveau refusés et le rocker, qui est mort en 2016 après une longue lutte contre le cancer, a quitté le groupe peu après. Il a sorti son premier disque l’année suivante.

En plus de la bande démo, d’autres souvenirs des premières années de scène de la carrière musicale de Bowie, dont des lettres, des factures, des formulaires de location, des photographies et des documents promotionnels seront aussi en vente.