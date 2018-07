Faisal Hussain, 29 ans, identifié comme l'auteur présumé de la fusillade

L’auteur présumé de la fusillade de Toronto est Faisal Hussain, 29 ans, de Toronto, a confirmé l'Unité des enquêtes spéciales de l'Ontario, lundi.

Dans un communiqué émis en fin d'après-midi lundi, l'Unité des enquêtes spéciales de l'Ontario a indiqué que le présumé tueur des Faisal Hussain, un homme de Toronto âgé de 29 ans. L'identité du suspect a été confirmée par un représentant de sa famille contacté par les enquêteurs, a précisé l'Unité.

Le chef de la police de Toronto, Mark Saunders, avait auparavant refusé de dévoiler l'identité du suspect ou de s'avancer sur ses motivations. «C’est vraiment trop tôt pour écarter quoi que soit. Cela ne sert pas la justice», avait-il mentionné en conférence de presse.

Un mandat de perquisition a été demandé pour fouiller la résidence du suspect. Une autopsie sera réalisée sur l’assaillant mardi matin.

Réaction de la famille

Aussitôt la nouvelle annoncée, la famille du tireur présumé a publié un communiqué dans lequel elle indique que Faisal Hussain était atteint de «troubles mentaux importants» et qu’il avait combattu toute sa vie des épisodes de psychose et de dépression.

«Les médicaments et les thérapies ne sont pas parvenus à le traiter. Malgré tous nos efforts pour l’amener à rechercher de l’aide durant sa vie de misère et de douleurs, jamais nous n’avions pu imaginer une fin aussi dévastatrice et destructrice», peut-on lire dans le communiqué.

«Nous sommes dévastés par la nouvelle incompréhensible selon laquelle notre fils est responsable de la violence et des pertes de vies insensées qui se sont produites sur l’avenue Danforth», écrit aussi la famille, qui exprime ses condoléances envers les victimes de la fusillade.

«Nous pleurerons ceux qui ont perdu la vie pour le reste de nos jours.»