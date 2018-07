Les idées de grandeur de la Ville de Laval sèment l'inquiétude

La volonté de l'administration Demers d'amener un YMCA près de la station de métro Cartier d'ici trois ans menace les petits organismes implantés de longue date dans le secteur, s'insurgent des intervenants communautaires.

«On en arrache déjà. Si le projet se fait, il y a des organismes qui vont devoir fermer. Pourquoi ne pas aider ceux qui sont déjà là à la place?» demande Claire Le Bel, ancienne candidate à la mairie de Laval et directrice de L'Entraide, l'un des nombreux centres d'aide aux familles dans le quartier.

Son associé, Samuel d'Haese, rappelle d'ailleurs que les quartiers de Pont-Viau et de Laval-des-Rapides sont déjà, à l'heure actuelle, ceux qui sont les mieux desservis par l'offre communautaire à Laval.

«On n'a vraiment pas besoin d'un YMCA ici. C'est peut-être un projet de la Ville, mais sûrement pas une demande des gens du quartier», poursuit-il.

Revitaliser le quartier

La venue du premier YMCA sur l'île Jésus est l'un des points phares de la stratégie de Laval pour revitaliser le secteur de Pont-Viau, l'un des plus défavorisés de la ville.

D'ici 2021, on prévoit également ouvrir de nouveaux espaces verts. Une promenade aux abords de la rivière des Prairies a déjà été inaugurée au début de l'été.

«Quand le métro est arrivé il y a 11 ans, la Ville se disait que ça allait amener un certain regain dans le coin. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on doit s'impliquer activement pour développer des projets innovants», explique le conseiller municipal Stéphane Boyer, qui mène de front les négociations avec YMCA.

L'organisme de bienfaisance, qui œuvre partout dans le monde et qui regroupe déjà 47 associations partout au pays, a mené une étude de marché l'année dernière à Laval.

«C'est une organisation qui a beaucoup d'argent et qui va venir l'investir dans le secteur. Je comprends les craintes, mais on va s'assurer qu'elle n'empiète pas sur les services qui sont déjà offerts», promet M. Boyer.

D'autres priorités

«Pendant ce temps, il y a des demandes de plus en plus importantes à Laval-Ouest, notamment, et la Ville n'y répond pas», rétorque Claire Le Bel.

Les problèmes de pauvreté se déplacent à Laval, observe le directeur de La Parentèle, Maxime Savard.

«La Ville investit près des métros. Les loyers augmentent et les personnes qui ont besoin vont ailleurs, mais ils ne disparaissent pas», dénonce celui qui craint de devoir fermer les portes de son organisme si le YMCA ouvre les siennes.