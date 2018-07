Les syndicats veulent empêcher la Ville de retirer leurs affiches

Les syndicats ont l’intention d’empêcher la Ville de Québec de retirer leurs affiches qui s’attaquent aux libéraux et aux caquistes.

Ceux-ci ont mis en demeure la Ville et refusent de retirer les affiches, ont-ils annoncé lundi par communiqué.

«Les positions que vous avez prises dans cette affaire constituent une atteinte grave à la liberté d’expression garantie par les chartes. Cette atteinte est d’autant plus grave qu’il s’agit ici de la liberté d’expression politique, une liberté fondamentale jouissant du plus haut degré de protection», peut-on lire dans la mise en demeure.

La semaine dernière, une coalition de six syndicats a mené une offensive en installant des affiches imitant les pancartes électorales dans la circonscription de Taschereau. Celles-ci se moquaient des libéraux et des caquistes en affirmant que les deux partis, «c’est du pareil au même... On mérite mieux».

La Ville de Québec a aussitôt réagi en sommant les syndicats de retirer les affiches, qui se trouvaient selon elle à être en contravention avec le règlement d’urbanisme qui empêche l’affichage «de nature politique ou partisane hors période électorale».

La Loi électorale québécoise prévoit que la période électorale s’échelonnera du 30 août au 1er octobre 2018.

Or, lundi, les affiches étaient toujours en place. Le représentant du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Marc Ranger, a indiqué au Journal que le syndicat estime agir en parfaite légalité, après vérification auprès du Directeur général des élections et de conseillers juridiques.

«On est dans le débat de la liberté d’expression. Avant la campagne, on peut le faire et on va le faire.»

La Ville a indiqué lundi au SCFP qu’elle retirerait les affiches. «On est en train de regarder nos recours juridiques. Pour nous c’est un affichage qui est légal. Pour nous, ils n’ont pas le droit de toucher à ces affiches-là. (...) On n’attendra pas qu’ils posent un geste. On veut réagir les plus rapidement possible.»

M. Ranger note que les autres villes où la campagne a cours n’ont pas eu la même réaction que Québec. «La Ville de Québec réagit très, très rapidement.»

Non seulement les affiches ne seront pas retirées, mais des pancartes semblables feront également leur apparition dans d’autres circonscriptions du Québec, principalement dans la région de Montréal. M. Ranger n’a pas voulu spécifier si des circonscriptions de Québec sont visées.

La coalition inclut le SCFP, le Syndicat des métallos, le Syndicat canadien des employées et employés professionnels et de bureau (SEPB), l’Association Internationale des Machinistes et des Travailleurs de l'Aérospatiale (AIMTA), l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) et le Syndicat québécois des employées et employés de services (SQEES).