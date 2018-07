Mark Wahlberg ouvre un concessionnaire Chevrolet

Mark Wahlberg fait équipe avec son ami de longue date Jay Feldman, un homme d’affaires qui possède déjà huit franchises Chevrolet dans les environs de Detroit aux États-Unis, afin d’ouvrir la concession Mark Wahlberg Chevrolet.

«Je cherche continuellement des moyens d’innover ma marque et de me lancer dans des affaires qui me passionnent, a révélé l’acteur dans un communiqué. J’adore les voitures et le fait d’avoir la chance de travailler avec un vendeur expérimenté comme Jay et de représenter une marque emblématique comme Chevrolet m’a incité à m’engager.»

Mark Wahlberg et Jay Feldman ont en réalité commencé leur recherche du parfait partenariat début 2017, et ils projettent à présent d’ouvrir d’autres établissements dans un futur proche.

«Tout est à propos des États-Unis avec la marque Wahlberg, a ajouté Jay Feldman. Mêler nos forces pour vendre et servir Chevrolet avec l’attraction magnétique du nom Mark Wahlberg nous permet de faire quelque chose de spécial pour l’état de l’Ohio et les environs de Columbus.»

Dans un message vidéo adressé aux fans sur Facebook, Mark Wahlberg a expliqué que son nouveau projet est un rêve qui devient réalité. «J’ai toujours été fan de voitures et je peux maintenant faire partie d’une marque américaine tellement emblématique», a-t-il affirmé.

L’acteur s’est étendu dans diverses industries en dehors de Hollywood au cours de ces dernières années. Avec ses frères, l’acteur et chanteur Donnie Wahlberg et le chef cuisinier Paul, il détient une chaîne de fast-food nommée Wahlburgers, qui possède des filiales à travers les États-Unis et même une émission de téléréalité. Il a aussi précédemment fait équipe avec le rappeur P. Diddy en lançant une marque d’eau, AQUAhydrate, et a récemment dévoilé sa propre ligne de compléments alimentaires naturels, Performance Inspired, destinés aux sportifs pour gagner en force et rapidité.